MJÖRNBERG: Det signalerar ett självförtroende

Att kliva in i säsongen med en påtagligt tunn trupp skulle kunna vara ett problem för ett hårt satsande topplag, men i fallet Hudiksvall signalerar det snarare ett stort självförtroende.



Den gångna veckan har all rapportering från Holmen Center handlat om 37-årige Nicklas Bäckströms återkomst i matchspel på svensk mark, flippmackor och stjärnstatus. Men vad som egentligen är intressant i arenans kontext är så klart laget som spelar där till vardags.



Hudiksvalls HC som signalerar ett friskt självförtroende inför säsongen som kommer.



Inför fjolåret fanns goda skäl att höja lite på ögonbrynen när det kom till klubbens truppbygge. Sportchefen Lars ”Lillis” Lövblom tyckte sig inte ha hittat de spetspjäser han sökte på marknaden under sommaren och valde därför att ha is i magen. Hudiksvall gick in i säsongen med en nästan provocerande tunn trupp på forwardssidan.



Det var en vågad strategi, men utvärderingen av den måste ha varit positiv för nu tar man sig an säsongen 25/26 på ungefär samma sätt. Med den skillnaden att där det var något av ett vågspel ifjol framstår det som välplanerat och tydligt utstakat i år. ”Lillis” Lövblom och Filip Algeman vet mycket väl vad de gör.



Sportchefen har flaggat i sina uttalanden att den tunna forwardssidan på 12 kontrakterade namn gör att alla spelare kommer få chansen att spela för sina platser och växa in i sina roller under försäsongen och inledningen av seriespelet. Det är inte dumt tänkt, men det är också en lyx som många av ligans andra topplag inte har.



Det är här det blir tydligt att den ständiga topputmanaren Hudiksvall har ett stort självförtroende.



Där till exempel de tilltänkta topplagen i söderserien vet att det kommer bli stentufft att nå en topp sex-placering och måste bygga starka och breda trupper som kan leverera från dag ett är gänget i Hudiksvall tämligen övertygat om att de kommer marschera till norrseriens topp även med en tunn trupp. De kan unna sig att experimentera och avvakta lite för de vet att de kommer vara starkast.



Likaså vet de sin position på spelarmarknaden.



Att inte bygga en färdig trupp från start kan vara lite vanskligt. Utbudet av skickliga spelare som blir tillgängliga på marknaden under säsong har blivit färre och färre de senaste åren. Risken finns att man blir stående utan att få tag i det där spetsiga man behöver om väntan blir allt för utdragen. Men Hudiksvall står med sin plånbok och sin prenumeration på topplaceringar först i kön.



Ifjol landade det i att skickliga spelare som Gabriel Kangas och Maximilian Kilpinen som misslyckats med att ta en riktig plats i Hockeyallsvenskan hamnade i Hudiksvall. Det är så klart där ”Lillis” Lövblom kommer titta i år igen. Han har ett bra öga för den unga talang som finns en våning upp och vet att han basar över en klubb som kommer att kunna attrahera spelare som kanske inte får den allsvenska istid de tycker sig förtjäna. Det är därför han med allt självförtroende i världen kan säga att det kan dröja till november, december innan truppförstärkning landar i Holmen Center.



Samtidigt är det heller ingen hemlighet att man drömmer om att någonstans längs vägen kunna signa den åldrande supersnajpern Johan Persson.



Så, där Hudiksvalls väg att gå framstod som lite vansklig ifjol, framstår den inför 25/26 som pumpad med självförtroende.

