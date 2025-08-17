Prenumerera

Missade Hlinka – aktuella för U18-VM?

    Jacob Smeds

    Under lördagskvällen avslutades Hlinka Gretzky Cup, där Småkronorna föll i finalen mot USA. Turneringen är en viktig förberedelse inför vårens U18-VM. Hockeysveriges.se’s juniorskribent Jacob Smeds tittar närmare på fyra spelare som inte deltog i veckans turnering, men som mycket väl kan bli uttagna till mästerskapet i vår.

    • ”Har spetsegenskaperna som kan avgöra matcher”
    • ”Han är inte flashig, men otroligt viktig”
    • ”Han spelar mot vuxna män varje match”

