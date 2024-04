ANNONS

Matt Rempe har låtit knytnävarna tala mer än spelet med klubba och puck under inledningen av sin NHL-karriär. När den unge forwarden i natt gjorde slutspelsdebut med New York Rangers skrev han emellertid in sig i målprotokollet.

– Jag är byggd för slutspelet, säger Rempe efter 4–1-segern mot Washington.

Matt Rempe har under säsongen kommit in som en virvelvind i New York Rangers laguppställning. I en tid där slagskämparna blir allt färre har den unge forwarden haft en utpräglad “goon”-roll i Rangers, där han inte dragit sig från att kasta handskarna med villiga motståndare.

När Rangers i natt spelade sin slutspelspremiärmot Washington lät Rempe dock annat än knytnävarna tala. I stället var det han som öppnade målskyttet för Rangers i slutspelet med sitt 1–0-mål tidigt i den andra perioden.

– Jag kommer alltid att minnas detta. Det var grymt. Det sjönk inte in förrän jag hörde publiken. Det var en dröm som gick i uppfyllelse. Det är overkligt. Jag menar, jag vet vad som är mitt spel. Jag vet att jag kan åka skridskor och vara fysisk. Jag är byggd för slutspelet, säger Rempe till NHL.com.

“Vi är här för att vinna matcher”

Lagkamraterna glädje efter fullträffen gick inte att ta miste på.

– Varje gång han är med i laget gör han skillnad. Det är roligt att spela med honom. Han dyker upp varje kväll och gör jobbet, så det är kul att få se honom göra mål. Det var ett viktigt sådant, också, säger lagkamraten Jimmy Vesey.

Rempes mål var det första av tre fullträffar inom loppet av drygt två minuter i den andra perioden, ett ryck som gjorde att Rangers kunde vinna nattens match mot Washington med 4–1.

Mika Zibanejad stod för en assist i Rangers segermatch.

– Vi är här för att vinna matcher, så det är skönt att ta den första. Allt blir lite mer tillknäppt i slutspelet och det måste vi vara redo för, men det går bara att ta en match i taget. Det här resultatet var bra, säger tränaren Peter Laviolette.

New York Rangers – Washington Capitals 4–1 (0–0, 3–1, 1–0)

New York: Matt Rempe (1), Artemij Panarin (1), Jimmy Vesey (1), Chris Kreider (1).

Washington: Martin Fehervary (1).

New York Rangers leder med 1–0 i matcher.

