Theo Lindstein skriver NHL-kontrakt.

St. Louis Blues meddelar nämligen att de har sajnat 19-åringen till ett treårigt rookieavtal.

Brynäs IF jagar just nu att gå tillbaka upp till SHL och en av spelarna som är med på den resan är 19-årige backen Theo Lindstein. Juniorbacken har då gjort två poäng på de två första kvartsfinalerna mot Nybro.

Nu står det klart att Lindstein skriver på sitt första NHL-kontrakt. St. Louis Blues meddelar nämligen att de sajnar svensken till ett treårigt rookiekontrakt som börjar gälla från och med nästa säsong.

Theo Lindstein captured a silver medal with Sweden at the 2024 #WorldJuniors and led all defenseman in the tournament with six assists and eight points.



The 2023 first-round pick agreed to a three-year entry-level contract with the Blues on Wednesday. https://t.co/4MdHTcb3Yt