Väljer Almtuna – efter Leksand: ”Spännande”

Efter två framgångsrika lån lämnar Hannes Hellberg Dalarna och Leksand.

Klubbvalet inför 2025/26 faller då på Hockeyallsvenska Almtuna.

– Det känns som ett spännande och utvecklingsbart lag, säger han själv i ett uttalande.

Hannes Hellberg väljer Almtuna. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

Under Hannes Hellbergs sista år med Leksands J20 var det ingen annan spelare i serien som gjorde fler mål (än Hellbergs 34), men istället för en ordentligt chans i SHL skickades forwarden ut på lång till Västerås och Hockeyallsvenskan.



Nu, efter ett 2024/25 med 17 noterade matcher i Leksand, samt ett nytt framgångsrikt lån till andraligan, ska Hellberg stå på egna ben. 20-åringen från Täby väljer då att flytta till Uppsala för spel med Almtuna IS. Något som presenteras av den allsvenska klubben under onsdagen.



– Jag ser verkligen fram emot att komma igång med säsongen. Det känns som ett spännande och utvecklingsbart lag. Hoppas att många supportrar ansluter till Gränby hallen i vinter och stöttar oss, säger Hellberg själv i ett uttalande på sociala medier.



Forwarden, som tidigare fått spela med juniorlandslagen, beskrivs av Almtuna som en ”ung och skicklig forward som levererat poäng i Hockeyallsvenskan”.

Fostrad av tidigare Almtuna-tränaren

Hannes Hellberg vann TV-pucken med Stockholm Nord 2019 och tog sig sedan vidare till Leksand för spel med J18 under 2020/21. Därifrån har talangen etablerat sig som en av de bäst producerande unga spelarna i Hockeyallsvenskan, via sina lån. 25 poäng i Västerås blev 16 på 26 matcher i Nybro under fjolåret, och nu har Hellberg chansen att jaga personbästa i ligan i Almtuna.



Under den tid då Hellberg fick den första delen av sin hockeyuppfostran, i Täby, var det Jimmy Anderström som var hans tränare. Ett namn som är bekant för Almtuna-supportrarna efter hans senare jobb med juniorerna i Uppsala, samt som assisterande tränare i A-laget.



– Jag vet, som sagt var, vad jag vill bli för hockeyspelare och jag får tänka över på vilket sätt jag ska bli det. Om det skulle vara bättre att vara en ledande spelare i Hockeyallsvenskan en säsong till eller om jag ska stanna kvar och försöka slå mig in här, vilket samtidigt är svårt i den här åldern, sade Hellberg till hockeysverige.se inför förra säsongen.

Source: Hannes Hellberg @ Elite Prospects