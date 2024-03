Linus Ullmark till Los Angeles Kings?

Ja, det ska faktiskt ha varit en möjlighet enligt nordamerikanska uppgifter – men Ullmark stoppade trejden själv för att stanna i Boston.

Här hittar du alla trejder och nyheter från fredagens Trade Deadline!

Under en längre tid har det ryktats om att Linus Ullmark har kunnat vara på väg bort från Boston Bruins och under fredagens Trade Deadline ska det ha varit nära att bli en realitet.

Ett par timmar innan deadline vid 21-tiden kom Kevin Weekes med uppgifter i ESPN:s sändning “The Point” om att Boston ska ha varit på väg att trejda bort Ullmark men att trejden stoppats.

Frank Seravalli på DailyFaceoff.com skriver att Boston i princip hade en färdig trejd som skulle skicka Ullmark till Los Angeles Kings innan bytet sprack.

Enligt uppgifter ska Ullmark själv ha stoppat trejden då han har en “no trade-lista” på 16 lag där han själv kan tacka nej om Boston försökt trejda honom till något av de 16 lagen. Ullmark ska då ha nyttjat den listan för att nobba Kings av geografiska skäl, enligt uppgifterna.

Fascinating day for #NHLBruins, sounds like they had a deal on the table to move G Linus Ullmark to #LAKings that didn't end up crossing the finish line.