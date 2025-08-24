OS 2026 i Italien närmar sig med stormsteg. Inför turneringen har Matt Larkin och hans kollegor börjat titta närmare på hur de medverkande lagen kan ställa upp. Nu är det dags för Finlands trupp att utses.

Aleksander Barkov och Miro Heiskanen förväntas bli nyckelspelare för Finland i OS i Milano och Cortina. Foto: Bildbyrån

Den här texten är ursprungligen publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Förra månaden drog vi igång våra tidiga trupprognoser inför OS i Milano Cortina 2026. Våra truppbyggen kommer att spegla de olympiska lagens: 22 utespelare, tre målvakter. Landslagen ska lämna in sina slutgiltiga versioner senast den 31 december 2025.

Hittills har vi förutspått Kanada, USA och Sverige. Näst på tur: Finland, som hoppas kunna förbättra sitt bleka 4 Nations Face-Off-framträdande där de var det enda laget som inte vann en match.

Till min hjälp som gästplockare: min vän, den finske sändningsprofilen Antti Mäkinen.

Mikko Rantanen.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

FORWARDS (14) – Matt Larkins val

Mikael Granlund – Roope Hintz – Mikko Rantanen

Artturi Lehkonen – Aleksander Barkov – Teuvo Teräväinen

Patrik Laine – Sebastian Aho – Kaapo Kakko

Eetu Luostarinen – Anton Lundell – Eeli Tolvanen

Erik Haula – Joel Armia

Även om de inte räckte till i 4 Nations har finländarna en fin blandning av målskytte och tvåvägsansvar i den här forwardstruppen. Jag kunde inte låta bli att återförena Dallas Stars-trion Granlund, Hintz och Rantanen efter att de var dominanta i perioder under slutspelet 2025 innan Granlund lämnade som free agent. Att bilda den kedjan gör visserligen att Barkov och Aho hamnar längre ner i uppställningen än jag hade önskat, men nu har man en toppcenter som driver tre olika kedjor – fyra om man räknar Lundell – och varför inte förändra lite när finländarna hade det tufft i best on best-turneringen i februari? Teräväinens speltid var knapp i den turneringen, men han revanscherade sig genom att leda Finland i poäng i hockey-VM, så han får en ny chans i topp sex.

Största plus: Tolvanen ledde Finlands VM-lag i mål och tar nu plats i uppställningen efter att inte ha tagits ut till 4 Nations. Han har förtjänat sin möjlighet.

Tuffaste petning: Spelare som Jesperi Kotkaniemi och Matias Maccelli erbjuder mer offensiv uppsida än rollspelare som Haula och Armia, men de senare är bättre lämpade för boxplay.

Även övervägda: Jesperi Kotkaniemi, Joel Kiviranta, Matias Maccelli, Kasperi Kapanen, Juuso Pärssinen

FORWARDS (14) – Antti Mäkinen’s val

Mikael Granlund – Roope Hintz – Mikko Rantanen

Eetu Luostarinen – Aleksander Barkov – Anton Lundell

Artturi Lehkonen – Sebastian Aho – Patrik Laine

Joel Armia – Erik Haula – Kaapo Kakko

Teuvo Teräväinen – Eeli Tolvanen

Finland har en stark forwardstrupp. Det finns många spelare som kan lyckas i den här turneringen. Självklart är lagets ledare Aleksander Barkov, tvåfaldig Stanley Cup-mästare och trefaldig Selke Trophy-vinnare.

Största plus: Slutspelen senast visade hockeyvärlden hur Dallas Stars satte ihop den finländska kedjan med Granlund, Hintz och Rantanen, och jag har gjort detsamma här. Dessutom är powerplay-specialisten Laine ett dödligt vapen för Finland. Vid JVM 2016 vann han guld med Finland tillsammans med Aho. I den här kedjan finns också Lehkonen, som är en livlina oavsett vem han spelar med.

Tuffaste petning: Matias Maccelli hade en tung säsong med Utah. Nu kommer han att bära Toronto Maple Leafs tröja, och om han tar ett stort kliv framåt är han med i diskussionen. Samma sak gäller Kasperi Kapanen om han kan bygga vidare på momentumet från slutspelet med Edmonton Oilers.

Även övervägda: Matias Maccelli, Kasperi Kapanen

Esa Lindell blir en viktig kugge i den finska defensiven.

Foto: Maxim Thoré / BILDBYRÅN

BACKAR (8) – Matt Larkins val

Esa Lindell – Miro Heiskanen

Niko Mikkola – Rasmus Ristolainen

Olli Määttä – Henri Jokiharju

Juuso Välimäki – Nikolas Matinpalo

Det är viktigt att komma ihåg att Finland spelade 4 Nations utan sin bästa back Heiskanen, samt ytterligare en självklar starter i Ristolainen, på grund av skador. En frisk Heiskanen kan tugga minuter tillsammans med sin Dallas-partner Lindell. Ristolainens tricepsskada kostar honom början av säsongen 2025/26 med Philadelphia Flyers, men han borde vara redo för OS långt innan februari 2026. Mikkola, nu tvåfaldig Stanley Cup-mästare med Florida Panthers, tillför slutspelsrutin. Det här är inte den mest spektakulära gruppen på papperet, men den är stor, fysisk och rörlig.

Största plus: Är det för mycket färskhetsbias från min sida att ta ut Matinpalo efter att han bara kom in som sista-minuten-ersättare vid 4 Nations? Jag gillade hur den store killen skötte sig där, så han får min röst.

Tuffaste petning: Jani Hakanpää sade att han hade fått klartecken av läkare och hade kunnat spela i Leafs slutspelslag i våras. Om han är på topp är han bra nog för att ta en plats här, men det är svårt att lita på en spelare med kroniska knäproblem som har spelat två NHL-matcher sedan slutet av säsongen 2023/24.

Även övervägda: Urho Vaakanainen, Jani Hakanpää

BACKAR (8) – Antti Mäkinen’s val

Olli Määttä – Miro Heiskanen

Niko Mikkola – Henri Jokiharju

Rasmus Ristolainen – Esa Lindell

Urho Vaakanainen – Nikolas Matinpalo

Om alla håller sig friska har Finland en solid backbesättning. De spelade 4 Nations-turneringen utan Heiskanen, Ristolainen och Hakanpää, och det blev för mycket. Ska Finland kunna slåss om guldet måste dessa nyckelspelare hålla sig skadefria.

Största plus: Vaakanainen gjorde en stabil säsong med New York Rangers. Han är väldigt nära att ta en startplats i det här laget. Nikolas Matinpalo har tagit steg framåt med Ottawa Senators och är också ett alternativ för laget.

Tuffaste petning: Hakanpää missade nästan hela förra säsongen, och det är fortfarande osäkert om han kan spela.

Även övervägda: Jani Hakanpää, Juuso Välimäki

Juuse Saros är obestridlig etta i finska kassen.

Foto: VESA MOILANEN/LEHTIKUVA/Sipa USA

MÅLVAKTER (3) – Matt Larkins val

Juuse Saros

Kevin Lankinen

Ukko-Pekka Luukkonen

Saros hade det jobbigt i 4 Nations, ja, men han har fortfarande den högsta potentialen av Finlands målvakter och, vi får inte glömma, hade inte en fulltalig backbesättning framför sig i den turneringen. Saros på sin bästa nivå kan stjäla matcher och leda en medaljkamp. Han är fortfarande nummer ett, vilket bekräftades av att Finland utsåg honom till en av sina första sex spelare i juni.

Största plus: Lankinens slutstatistik i 4 Nations var sämre än Saros. Ändå har jag Lankinen som tvåa i hierarkin eftersom Finland vände sig till honom som andraval i två av fyra matcher. Luukkonen kan spela till sig rollen som nummer två om han levererar en stark första halva med Buffalo Sabres.

Tuffaste petning: Det är jämnt mellan Lankinen, Luukkonen och Joonas Korpisalo, som mycket väl skulle kunna ta en plats och hamna så högt som tvåa i hierarkin. Korpisalo är äldst i gruppen, hade ingen bra säsong med Boston Bruins och måste därför spela sig in i laget.

Även övervägda: Joonas Korpisalo, Leevi Meriläinen, Justus Annunen, Joel Blomqvist, Ville Husso

MÅLVAKTER (3) – Antti Mäkinen’s val

Juuse Saros

Ukko-Pekka Luukkonen

Kevin Lankinen

Saros är ivrig att återvända till den absoluta toppen bland målvakter. ”UPL” är en stor målvakt och kan utmana Saros om han sviktar. Lankinen har funnits där för Finland i många år.

Största plus: Inga.

Tuffaste petning: Joonas Korpisalo. Det är ett slantsinglingsläge, han kan mycket väl vara med. Det finns också målvakter som Justus Annunen, Ville Husso och Leevi Meriläinen, men i nuläget är de inte redo för en startplats i Finlands OS-lag.

Även övervägda: Justus Annunen, Ville Husso, Leevi Meriläinen