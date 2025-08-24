Inom loppet av två månader förlorade Anders Burström båda sina föräldrar.

Nu öppnar Frölunda-tränaren upp om den svåra tiden – och det nya jobbet.

– Det har varit ett turbulent och tufft år, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Anders Burström öppnar upp om sorgen under slutet av förra säsongen. Foto: Bildbyrån

Anders Burström har lämnat Frölundas SHL-bås efter fem säsonger som Roger Rönnbergs högra hand. Förlusten i semifinalen mot Luleå blev hans sista uppdrag bredvid Rönnberg.

Det blev då också den tyngsta tiden under hans år i Göteborg.

Nu berättar 49-åringen nämligen att strax innan semifinalserien mot Luleå gick hans mamma Eva, 87, bort och bara två månader senare somnade även hans pappa Gustaf, 91, in.

– Det var väldigt tråkigt och mycket som hände på en gång, säger Anders Burström till Norrbottens-Kuriren och fortsätter:

– Att vi just fick möta Luleå i semin… det var som att morsan hade råddat med det där. Jag tror på sånt, att allting har en mening. Det gjorde att jag fick mycket tid uppe i Luleå och kunde umgås med pappa under hans sista tid.

Anders Burström om nya jobbet i Frölunda

Burström berättar sedan även att han gladdes åt Luleå att klubben fick vinna SM-guldet efter så många år. 49-åringen är själv en stor Luleåprofil och spelade nästan hela sin karriär i Luleå Hockey. Han var då med och vann klubbens första SM-guld 1996 och gjorde totalt 751 matcher i Luleå över 15 säsonger, varav fyra säsonger som lagkapten för klubben. Även om han har tillbringat de senaste åren i Frölunda är det fortfarande Luleå som ligger närmast hjärtat.

Till nästa säsong må Anders Burström ha lämnat båset i SHL – men han blir kvar i Frölunda. Han kommer nämligen vara tränare i tränare Frölundas U20-lag och ledare på klubbens hockeygymnasium.

– Det känns jätteinspirerande och motiverande. Många av dem som jag har jobbat med, bland annat Roger Rönnberg, har gått igenom den biten och pratar ofta gott om den tiden och vad han lärde sig i sitt ledarskap, säger han.

Source: Anders Burström @ Elite Prospects