New York Rangers fortsätter att flyga fram. Under natten tog laget sin nionde raka seger. Målskytt blev återigen Mika Zibanejad, när Rangers vann med 5-1 mot New Jersey.

Det var också just den svenske stjärncentern som sköt 1-0 i matchen.

– Det var mycket special teams i matchen, men jag tycker att vårt PK var otroligt. Det är ett lag som kan göra mål men vi gav dem inte mycket. Kanske lite i tredje, men överlag gör vi ett bra jobb, säger svensken till NHL.com.

Det var efter nio minuter som målet kom, då i numerärt överläge. Alexis Lafrenière utökade sedan till 2-0 innan den första perioden var slut. I den andra perioden fortsatte överkörningen där Chris Kreider och Alexis Lafrenière gjorde ett varsitt mål för att ge Rangers ett 4-0-överläge.

Mål i fyra av sex senaste

I den tredje kom också femman när Vincent Trocheck hittade rätt, assisterad av Erik Gustafsson.

Jack Hughes reducerade förvisso för New Jersey, men närmare än så kom man aldrig. Istället skrevs slutresultatet till just 5-1.

Mika Zibanejad har nu gjort mål i fyra av sina sex senaste matcher och har sju poäng i det spannet.