Timrås superlöfte sänkte Skellefteå

Första segern 2025/26 är ett faktum.

Försäsongsmatch nummer två för Timrås del vanns i Skellefteå med 3–1.

Bakom segern låg 18-årige Eddie Genborg.

Bild på Eddie Genborg från en match med Linköping förra säsongen.

Foto: Bildbyrån

Timrå började försäsongen med en riktig kalldusch mot Brynäs. Nicklas Bäckström och Jakob Silverberg gjorde kvällen tuff för Timrå, som förlorade med 1–4.

Lagets enda målskytt i matchen blev Anton Lander.

Men när Skellefteå begick sin försäsongspremiär på onsdagen, tog Timrå revansch.

Superlöftet med två mål (?)

Man inledde bäst och såg hetast ut. Eddie Genborg lyckades ge Timrå ledningen och man var bättre än motståndaren i det mesta. I den andra perioden jämnades matchen ut, men Jonathan Dahlén lyckades utöka till 2–0.

Men Mikkel Aagaard lyckades reducera och sätta sitt första mål för Skellefteå.

Till sist avgjorde Timrå med ett 3–1 mål i den sista perioden, där Eddie Genborg såg ut att styra in ett skott från Simon Forsmark. Den officiella matchstatistiken finns inte tillgänglig då artikeln skrivs.

Men med det kunde 18-åringen, som kommer från en säsong i Linköping HC:s A-lag i SHL, presentera sig på allvar för Timrå-supportrarna.

I somras draftades Genborg i den andra rundan som nummer 44 av Detroit Red Wings.