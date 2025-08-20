Färjestads glädjebesked – veteranen är spelklar

Färjestad laddar upp inför Strömstad Hockey Classic, där man ska spela mot Leksand och Frölunda.

Till matcherna, som spelas på torsdag och lördag, har man tillbaka en riktig trotjänare från en längre skadefrånvaro.

Färjestads Magnus Nygren är tillbaka efter skadan.

Foto: Bildbyrån

Magnus Nygren skadade sig illa mot Skellefteå i kvartsfinal tre av SM-slutspelet i våras. Därmed var säsongen slut i förtid – även om Färjestads bara varade ett par matcher till.

Nu kan 35-åringen ge fansen ett glädjebesked.

Efter att ha saknats i de två första träningsmatcherna mot Västerås och Rögle är han nu uttagningsbar. Det meddelar backen inför stundande Strömstad Hockey Classic, där han och hans Färjestad ska spela mot Leksand och Frölunda.

– Jag är uttagningsbar och jag vill spela, säger Nygren till NWT.

”Jag är glad att jag kan träna mer normalt”

Efter skadan i våras tvingades backen till ett ingrepp. För tidningen berättar han om hur processen och vägen tillbaka har varit för hans del.

– I början var det väldigt lugnt för att inte reta upp det igen och sedan har det varit rehab. En ganska intensiv rehab under många timmar om dygnet i olika former. Jag är glad att jag kan träna mer normalt igen.

Magnus Nygren har gjort tio SHL-säsonger med Färjestad och även hunnit med sex år i Schweiz. Han har vunnit SM-guld och blivit tilldelad Salming Trophy som bäste back i ligan.

