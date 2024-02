ANNONS

Mikael Ruohomaa har fått en succéartad inledning på sin tid i Frölunda.

Nu är Fredrik Sjöström öppen för att förlänga den rutinerade finländarens kontrakt.

– Fortsätter han så här ställer han intressanta frågor till oss, säger Sjöström till hockeysverige.se.

Efter att inte varit allt för framgångsrik i MoDo-tröjan tycks Mikael Ruohomaa ha hittat rätt i sin nya klubb, Frölunda. Under sina tolv inledande matcher har han svarat för fem mål och totalt elva poäng.

– Vi tycker att han är en väldigt skicklig hockeyspelare. Sedan fick han inte riktigt den starten av säsongen i MoDo som han önskade och vi tycker han är kapabel till, säger Frölundas sportchef Fredrik Sjöström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Ibland är det så att man inte passar in. Då kan ett miljöombyte göra gott. Det var såklart inget vi kunde veta, men vi hoppades och trodde att han i vår miljö kunde lyfta.

Hur gick tankarna hos dig då hans namn kom på tal?

– Vi vet, som sagt var, vad han är kapabel till. Jag har sett honom under många år både i klubblag och landslag. Han gjorde även bra ifrån sig i Leksand. Någonstans visste vi att det fanns en skicklighet hos honom.

– Sedan letade vi efter något som vi inte riktigt hade. Vi har (Nicklas) Lasu som en rejäl center. Då var även Gustav Rydahl med oss. Vi kände då att Ruohomaa var en spelartyp vi kunde ha nytta av.

Öppen för förlängning

Fredrik Sjöström är givetvis tillfreds med Mikael Ruohomaa prestation så här långt i Frölunda-tröjan.

– Vi är jättenöjda och tycker att han från egentligen dag ett har kommit in på ett väldigt bra sätt. När någon smälter in och laget tuffar på är väl det bästa betyget man kan få, säger Sjöström med ett skratt.

– Sedan tycker vi att hans inträde verkligen har lyft Malte (Strömwall) ihop med Max (Friberg). Framför allt har han lyft båda han haft bredvid sig.

Har hans rutin betytt mycket för gruppen vid sidan av isen?

– Det är nog ingen nackdel, men främst var det på isen vi kände att vi behövde hans kunskaper.

– Rent rutinmässigt har vi en hel del rutinerade med (Christian) Folin, Lasse Johansson, Lasu, Max med flera. Där var kanske inte behovet lika stort.

– Jag tycker verkligen att han kommit in i laget snabbt. En väldigt enkel och proffsig person, så vi är helnöjda.

Mikael Ruohomaa har kontrakt med Frölunda resterande delen av säsongen 2023/24, vad som händer kommande säsong för den 35-åriga finländaren från Alastaro är inte klart.

– Ännu har vi gjort något konkret. Som sagt var så är vi väldigt nöjda med honom. Vi får se vad framtiden har för sig och vi känner inget behov av att stressa fram någonting. Fortsätter han så här ställer han intressanta frågor till oss.

35 år, spelar ålder någon roll kring att erbjuda Mikael Ruohomaa ett nytt kontrakt?

– Nej, det tycker jag inte. Jag är inte åldersnojig. Vi hade Joel (Lundqvist) förra säsongen och som gjorde det bra.

– Åldern i sig behöver inte spela in utan det är mer att frågan är vad han ställs mot för alternativ.

“Max Friberg är suverän”

Frölunda har fått en del kritik under säsongen för att ha svajat i spelet och prestationerna, trots det ligger nu laget på en tredje plats i SHL.

– Vi hade en utmanande höst där vi blandade och gav en hel del och var väldigt ojämna i våra prestationer.

– Vi kunde absolut göra bra matcher på hösten, men det var lite för mycket upp och ner. Jag tycker inte att vi riktigt hade stabiliteten. Vår bortastatistik under hösten var under all kritik och det fanns en hel del att jobba på. Vi har förbättrat oss, kommit ihop bättre som lag och tagit steg.

– Det var ganska mycket nytt inför den här säsongen och det kan ta tid innan allting sätter sig.

Vad ser du som styrkan i gruppen vid sidan av isen?

– Jag tycker att vi har väldigt drivna personer i laget. Max Friberg är suverän. Nicklas Lasu har tagit ett jäkla ansvar och hjälpt Max i kaptensrollen. Folin lika så.

– Roger (Rönnberg) är såklart också en väldigt driven person. Han ger sig aldrig innan han får rätsida på saker och ting.

– Framför allt har spelare och ledare gjort ett bra jobb tillsammans. Efter en utmanande höst har bitarna börjar falla på plats tack vare ett väldigt hårt jobb av alla.

"Förstår att det blir spekulationer"

Joel Lundqvist fick ofta fronta det som Frölunda stod för, att kämpa, inställning och så vidare, har det ansvaret breddats på ett annat sätt då han nu inte är kvar i laget?

– Lite så kanske det är. Joel var den stora ledaren och hade varit det under en väldigt, väldigt lång tid.

– Det var så vi också pratade, men för den delen ville vi inte sätta en oändlig press på Max. Han skulle få vara den ledaren han är. Samtidigt tycker jag att han verkligen har varit det. Han har varit suverän för oss, men han måste inte ha exakt samma ledarskap som Joel för att vara bra eller effektiv.

– Vi kände att vi hade en bra och rutinerad grupp som kunde ta vid. Där har alla fått hjälpas åt och axla lite av Joels ansvar.

Under säsongen har det spekulerats en del om Roger Rönnbergs vara eller icke vara i Frölunda framöver, men det här är inget som påverkat gruppen enligt Fredrik Sjöström.

– Nej, det skulle jag inte säga. Roger har fortfarande kontrakt för nästa säsong. Sedan förstår vi att det blir spekulationer och grejer. När man är en så stor profil som Roger blir det snack, men det är inget vi har funderat på eller tyckt varit jobbigt. Jag kan inte säga att det påverkat oss någonting.

Är det Roger Rönnberg som kommer leda Frölunda även nästa säsong?

– Ja, han har kontrakt, avslutar Fredrik Sjöström.

