ANNONS

Det har varit en jobbig säsong för HV71 och även för sportchefen Kent Norberg.

Nu lyfter “Nubben” på locket och för hockeysverige.se berättar han om:

Värvningsjakten: “Jag vet att folk gnäller på mig men…”

Tuffa skadebeskedet: “Inte stor chans att han kommer tillbaka”

‘Dyra’ värvningen: “Väldigt spänd på att se honom”

Övergångarna som sprack: “Har varit stolpe ut på några stycken”

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under torsdagen var det “deadline day” inom svensk ishockey där flera klubbar jagade förstärkningar och nyförvärv. En av de klubbarna var HV71 som var ute efter att plocka in en defensiv back.

Men deadline har nu passerat och det blev ingen sista förstärkning för nästjumbon i SHL. Under torsdagskvällen meddelade sportchefen Kent Norberg för hockeysverige.se att det inte skulle bli någon “sista minuten-värvning” och att Fredrik Forsberg stannar i klubben. Det blev därmed en händelselös deadline day i Jönköping.

Men HV lyckades ändå få loss ett nyförvärv som presenterades under onsdagen och det var backen Colby Sissons, tidigare i Vita Hästen, som köptes loss från finska KalPa. Nu berättar “Nubben” om hur processen gick för att få loss kanadensaren.

– Vi försökte först få till någon trejd och vi har jobbat på det namnet under en längre tid. Den här perioden är det ju så att man inte vet vad man kan få loss. Jag ville ha honom och de (KalPa) ville egentligen ha en forward och vi höll på men kom inte överens om det. Till slut så köpte jag loss honom i stället, säger HV-bossen till hockeysverige.se.

Sissons var på plats i Husqvarna Garden under torsdagen för att se HV71 vinna med 3-2 mot Luleå – men det är inte ännu inte aktuellt för backvärvningen att debutera i HV.

– Nej, han spelar inte på lördag (mot Skellefteå). Min förhoppning är att han ska kunna spela på torsdag (mot Timrå) om allt går bra med pappersarbetet, berättar “Nubben”.

Nubben: “Jag har letat backar i tre månader”

HV får vänta på Migrationsverket och att Sissons ska få arbetstillstånd innan han kan göra sin debut för klubben. Det innebär dock att backen blott kommer hinna spela åtta, nio matcher för klubben innan grundserien är slut. Röster har då höjts för att det skulle kunna ses som en panikvärvning att få in innan fönstret stängde.

Kent “Nubben” Norberg fick nöja sig med en backvärvning. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Hur mycket ‘impact’ tror du han kommer kunna göra på den korta tiden?

– Så här är det ju, jag har letat backar i två, tre månader – fast folk tror väl inte på det – men det har ju inte funnits någonting. Det är bara att titta, det har ju inte kommit något till SHL, Schweiz eller någon annanstans. Jag har letat, letat, letat och det har ju varit otroligt viktigt hela tiden, säger Kent Norberg och fortsätter:

– Sedan vet vi inte hur det blir med (Mikael) Seppälä, det är ett väldigt, väldigt stort frågetecken. För mig blev känslan då att vi måste ju få in minst en back. Sedan gör ju de andra det fantastiskt bra, (Wilhelm) Hallquisth gör det otroligt bra här i kväll (mot Luleå), men vi kan inte… Eller får vi någon skada till så blir det svårt. Jag hade hoppats på att kanske addera två backar men nu är det som det är och vi får se.

I situationen som HV71 befinner sig i, med bottenstriden i SHL, så har klubben egentligen varit ute efter en mer defensivt inriktad back. Men Colby Sissons är snarare en offensiv back som gjorde 40 poäng på 49 matcher i HockeyAllsvenskan säsongen 2021/22 och därefter stått för 60 poäng på 98 matcher under två säsonger i Liiga.

Även om det inte var den backtypen ni kanske var ute efter så kände ni ändå att det var viktigt att få in någon bara då?

– Ja, det var ju så vi kände. Vi har ändå folk som kan spela defensivt med (Anton) Strålman, (Victor) Sjöholm och de andra ska kunna spela defensivt också. Jag känner mig inte orolig för det utan det handlade mer om att vi ville bredda. Jag är väldigt spänd på att se Colby och jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra.

HV71:s dyra trupp: “Har varit hopp och förtvivlan”

De flesta finska klubbarna som säljer spelare i slutet av säsongen ligger i botten av Liiga utan hopp om att komma till slutspel och de kan då ge upp säsongen eftersom det inte finns någon upp- och nedflyttning i Finland. Men KalPa är inte ett lag som ligger i botten av tabellen och de är ett slutspelslag och det kan tyckas vara anmärkningsvärt att klubben då säljer en av sina bästa spelare.

Det har då ryktats att HV fått betala ett riktigt dyrt pris för Sissons, till och med upp emot två miljoner kronor. Men det är uppgifter som “Nubben” slår ifrån.

– Nej, det var inte så farligt. Det blev också så att han… Eller skit samma, jag vill inte säga varför. Men priset var inte så farligt.

Säsongen riskerar att vara över för Miakel Seppälä. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

HV71 har också en väldigt dyr trupp, den dyraste i SHL, och uppges lägga 70 miljoner kronor på sin trupp den här säsongen i och med värvningen av Sissons. Det vore en av de dyraste trupperna någonsin i SHL.

Har ni sprängt budgeten med värvningarna under säsongen?

– Nej, det har vi inte men sedan finns det otroligt lite spelare. Det är nästan noll och ingenting. Jag hade något spår men jag hade inga förhoppningar innan deadline. I går (onsdag) hade jag jätteförhoppningar men det sprack i går kväll. Det har liksom varit hopp och förtvivlan under två månader egentligen.

– Jag vet att folk gnäller på mig men jag kan lova att om det är något som jag har gjort så är det att jobba för det. Men det har varit stolpe ut på några stycken. Vi har varit överens med någon klubb men då har inte spelaren velat flytta för att han tycker det är för sent. Det har varit stolpe ut men så är det ibland.

Att det kostar pengar är dock inget som står Kent Norberg. Han menar också att det kommer vara värt det i slutändan så länge HV håller sig kvar i SHL.

– Det är ju så det är, det kostar ju mer att åka ut och det vill vi undvika till varje pris.

Värvningen som sprack: “Det löste sig inte”

HV71 har mist Olle Strandell på grund av skada för resten av säsongen och även Mikael Seppälä finns på skadelistan vilket har lett till att juniorerna Hugo Fransson, Axel Landén och Wilhelm Hallquisth alla fått chansen i A-laget.

Nu lämnar “Nubben” också ett dystert besked om Seppäläs skada.

– Vi har letat i och med att Seppälä… Det är inte så stor chans att han kommer tillbaka den här säsongen. Jag har letat länge och målsättningen har varit att få in två backar men vi hittade en i varje fall. Det har varit jävligt tuffa månader men så är det i den här branschen. Det går inte att tycka synd om sig själv utan det är som det är.

Simon Åkerström var en back som HV71 ville ha – men inte fick loss. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

En spelare som HV71 öppet har visat intresse för är Simon Åkerström som har gjort succé i Tingsryd. Åkerström blev dock kvar i TAIF och en övergång till HV blev inte av.

– Nej, det blev ingenting.

Var det att Tingsryd inte släppte honom eller valde ni Sissons före Åkerström?

– Nej, alltså man måste ju vara två parter, eller tre parter med två klubbar och spelare, men det löste sig inte.

Marknaden har varit tuff under säsongens gång med få spelare som har varit tillgängliga på marknaden. De senaste veckorna har det dock skett ett större antal värvningar till HockeyAllsvenskan men i SHL har det fortsatt varit få värvningar. Under februari var det bara fyra värvningar som gjordes till SHL men under samma period värvades hela 17 spelare till HockeyAllsvenskan.

Har det helt enkelt inte funnits spelare av kvalité för SHL?

– Nej, det är ju tredje, fjärde eller bänknötare från andra klubbar. Nu ska jag inte prata om andra klubbars värvningar men vi måste ju också känna att vi kan bli bättre av att värva, annars är det ju helt meningslöst, avslutar Kent “Nubben” Norberg.

TV: Det bästa från tvillingarna Sedins NHL-karriärer