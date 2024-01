ANNONS

2024 är här och vi står för en spännande andra halva av NHL-säsongen. Där kommer vi inte bara att få svar på vilket lag som vinner Stanley Cup – vi kommer även att bli varse om flera spelares öden. Matt Larkin på DailyFaceoff.com har plockat ut tio spelare som det av olika anledningar blir extra spännande att följa under 2024.

Vilka spelare kommer att definiera år 2024 i NHL?

Visst, vi kan säga Connor McDavid. Det är det enkla svaret. Detsamma gäller för Cale Makar eller Quinn Hughes eller Auston Matthews. De representerar några av de bästa spelarna på planeten. Självklart kommer de att ha en stor inverkan på sporten.

Men vem kommer att förändra NHL:s maktstruktur genom sitt spel, sina kontrakt och/eller sin potential att bli trejdad?

Listade i alfabetisk ordning, här är några namn jag förväntar mig kommer att ha ett betydande inflytande på hur ligan ser ut om ett år.

Connor Bedard, Chicago Blackhawks

Ingen press, Connor, men...visste du att Sidney Crosby och Connor McDavid båda (a) missade slutspelet under sina första säsonger och (b) vann Art Ross- och Hart-troféerna och ledde sina lag till slutspel under sina andra säsonger? Bedard har varit lika sensationell som utlovat så här långt under sin rookie-säsong. Med sitt bländande målskytte ser han verkligen ut som en generationstalang. Han serverar också hälsosamma portioner av swagger när han gör spektakulära saker på isen, vilket antyder en långsiktig marknadsförbarhet som ett framtida ansikte utåt för NHL. Men medan år ett har handlat om att känna sig bekväm och lära sig att vara en proffs i ett återuppbyggnadslag, kan förväntningarna snabbt öka under år två, särskilt om andra medlemmar i Chicagos lovande talanggrupp, som Frank Nazar, blir proffs och börjar bidra på NHL-nivå. Kommer Bedard att visa att han är så bra att han kan dra ett ungt lag till slutspelet nästa säsong? Innan vi går för långt framåt, låt oss se om han kan hålla undan för spelare som Luke Hughes och Brock Faber och ta hem Calder-trofén som årets rookie.

Macklin Celebrini, Boston University

Ingen talangscout placerar Celebrini i den generationstypiska kategorin som Bedard. Men Celebrini tillhör definitivt nivån under som en potentiell franchise-förändrande superstjärna, på samma sätt som Jack Hughes gjorde 2019. Efter att ha gjort 46 mål på 50 matcher som USHL-spelare förra säsongen, har Celebrini varit så dominerande som förstaårsstudent på Boston University att han kanske överträffar Adam Fantillis historiskt bra förstaårsinsats 2022/23. Vinnaren av draftlotteriet ser alltså ut att hitta en viktig del av sin återuppbyggnad i Las Vegas i juni. Celebrini, som har förmågan att göra alla i sin omloppsbana bättre, är mer av en allround målgörartalang än en ren skytt i stil med Bedard.

Macklin Celebrini - given draftetta under 2024. Foto: Bildbyrån

Jake Guentzel, Pittsburgh Penguins

Pittsburgh Penguins förväntas ta sig till slutspelet. Presidenten och general managern Kyle Dubas har ju totalrenoverat sin trupp med en rad försäsongsdrag som kulminerade med att han bytte till sig den regerande Norris Trophy-vinnaren Erik Karlsson. Men vid någon punkt måste vi erkänna att Pens, trots att de fortfarande jagar, ligger sjua i sin egen division. De är långt ifrån garanterade att spela slutspelshockey i vår. Och deras främsta vänsterytter Guentzel är inte kontrakterad efter denna säsong. Med tanke på hans fantastiska track record av slutspelet – han är sjätte i alla tider i mål per match i slutspelet (min. 50 GP) – så kan han vara det mest inflytelserika förvärvet vid Trade Deadline om Dubas gör honom tillgänglig. Men att göra så skulle kännas som ett erkännande av misslyckande för någon som anländes för att vända detta stolta lag. En handel med Guentzel skulle inte vara rolig att göra.

Carter Hart, Philadelphia Flyers

För andra säsongen i rad har den tänkande Hart utmärkt sig i en situation som, på papperet, såg skrämmande ut. Även om Harts karriär ibland har stagnerat, är han fortfarande bara 25 år gammal, praktiskt taget en baby i målvaktsår. Medan Philadelphia Flyers och GM Daniel Brière påbörjar sin återuppbyggnad, sticker Hart ut som ett potentiellt ödesändrande förvärv för några av de lag som desperat söker målvakt under en säsong där ingen verkar kunna göra en räddning. (lyssnar på öronsnäckan) Vänta lite... jag får veta att... Flyers är trea i Metro Division och håller en slutspelsplats. Nåväl. Om de upprätthåller sin osannolika framgång, har Hart alla förutsättningar att bli en serie-stjälare som kan leda Flyers till en skrällseger över ett högre seedat lag i första omgången av slutspelet. Det känns som om Hart kommer att ha någon form av påverkan på slutspelet, vare sig det är med Flyers eller någon annan.

Carter Hart – i Philadelphia Flyers för att stanna? Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Elias Lindholm, Calgary Flames

Medan Flames och GM Craig Conroy försiktigt närmar sig gränsen för en återuppbyggnad, representerar Lindholm den tröskel de måste överväga att korsa. Lindholm är Calgary Flames bästa center och en av de bättre tvåvägsspelarna i spelet; Om du välter den dominobrickan, kan även hans medspelare som står inför free agent-status, Chris Tanev och Noah Hanifin, också komma att försvinna. Calgarys ägare har antytt att de hellre ser en omstrukturering än en återuppbyggnad, men de typer av erbjudanden Conroy kan få för sina bästa free agents kan vara för frestande för att avstå, även om de mer lutar mot framtiden än omedelbar hjälp. Lindholm känns bara som det sista pusselstycket i någons mästerskapspussel med tanke på hans omfattande verktygslåda.

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Nylanders odds att skriva på nytt med Toronto Maple Leafs ökade när superstjärnan Auston Matthews tog lite mindre än sitt faktiska marknadsvärde på sin fyraårsförlängning förra sommaren. Det hjälpte när NHL-kommissionären Gary Bettman meddelade en förväntad lönetaksökning på 4,2 miljoner dollar för 2024-25. Men inte ens de mest optimistiska prognoserna kunde föreställa sig att Nylander skulle finnas med i poängligans översta skikt och vara på väg mot att korsa 100-poängsvallen med god marginal. Om han bibehåller detta tempo och hans läger bestämmer att det är viktigare att bli betald för sitt faktiska värde än hans önskan att förbli en Leaf... då kommer det att bli en dramatisk sommar i Toronto.

Aleksandr Ovetjkin, Washington Capitals

En populär liten konspirationsteori antyder att Washington Capitals, nöjda med sin Stanley Cup från 2018, anser att det är viktigare att deras ikon slår Wayne Gretzkys målrekord än påbörja en förväntad rebuild. Jag vet inte om det är sant, men jag skulle inte klandra Caps för det; målrekordet har mycket större beständighet än några få glömda niondeplatser i Eastern Conference, eller hur? Men detta scenario saknar mening om målrekordet inte längre är en given slutsats. Ovetjkins måltorka den här säsongen har varit så påtagloig att man inte längre bara kan prata om otur. Han är uppenbart på nedgång vid 38 års ålder. Så småningom måste Caps och GM Brian MacLellan prioritera sin långsiktiga framtid framför sin bästa spelare någonsin. Även om det innebär att omfamna en total nedmontering av truppen. Att göra det skulle också försvaga "Ovis" omgivning och minska hans chanser att slå rekordet. Men om hans målsättning fortsätter att minska dramatiskt och mål nummer 895 är flera säsonger bort, hur länge kan Caps vänta?

Har tiden slutligen kommit ikapp Aleksandr Ovetjkin? Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Elias Pettersson, Vancouver Canucks

Det är alldeles för tidigt att oroa sig över det vilda ryktet som cirkulerar om att Pettersson, årets främsta restricted free agent, vill lämna Vancouver Canucks för att ansluta sig till Connor Bedard och Chicago Blackhawks nästa säsong. Men Sportsnets Elliotte Friedman sa det bäst: Pettersson har makten att radera all spekulation genom att skriva på igen. Han hade ingen brådska att göra det förra sommaren, även efter en säsong med 102 poäng. Det väckte frågan: hur mycket högre förväntade han sig att hans värde skulle klättra, och vad skulle hans begärda pris vara om han uppnådde det målet? Han har varit lika dominant som någonsin tidigare den här säsongen och, viktigare, hans Canucks ser ut att vara på väg till slutspelet. Siffran på hans nästa årslön börjar troligen med 11, om inte 12. Om parterna inte kan komma överens, skulle avkastningen på en handel vara enorm. Men jag skulle satsa på att GM Patrik Allvin och Canucks löser saker och ting och låser upp sin toppcenter.

Sam Reinhart, Florida Panthers

Precis som sin kollega från förstarundan i 2014 års draft, Nylander, spränger Reinhart taket på sitt tidigare uppfattade värde. Nu är han på väg mot +50 mål och 100 poäng samtidigt som han spelar utmärkt tvåvägshockey. Florida Panthers verkar redo att säkra en mer bekväm slutspelsposition än förra säsongen, vilket innebär att varje tanke på en utförsäljning av Reinhart som en rental är ute ur bilden. Han är en Panther åtminstone resten av den här säsongen i ett lag med verkliga chanser på en Stanley Cup. Efter det? Oavsett om Cats förlänger med honom eller om en annan budgivare gör det, kommer de att köpa högt på en spelare som krossat sina personliga rekord som 28-åring och för närvarande gör mål på mer än 25 procent av sina skott. Det kommer att bli tufft för honom att leva upp till vilken lön han än får i sitt nästa avtal. Detsamma gäller för Nylander.

Allt går Sam Reinharts väg den här säsongen. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

Steven Stamkos, Tampa Bay Lightning

Steven Stamkos kommer att spela hela sin karriär med Tampa Bay Lightning... eller hur? Han sådde tvivel innan den här säsongen började när han uttryckte sitt missnöje över 1) att inte ha ett avtal på plats för 2024-25 och 2) att Lightning inte ens närmat sig honom för att starta samtal ännu. Medan GM Julien BriseBois omedelbart gick in i ett offentligt skadekontrolläge och insisterade att Bolts vill behålla sin kapten, indikerade han också att han ville vänta till efter säsongen för att se om det fortfarande är meningsfullt att kontraktera honom igen. Vi kan inte längre kalla det givet att Stamkos stannar. Särskilt om Bolts befinner sig utanför en slutspelsposition vid trade deadline. Med tanke på deras ständiga kamp kring lönetaket och det faktum att deras talangpool för tillfället är uttömd, skulle det inte vara den sämsta idén att använda Stamkos för att bli yngre via delar som förvärvas i en omstruktureringsaffär. De närmaste månaderna bör bli väldigt intressanta i Tampa.

