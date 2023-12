ANNONS

Mika Zibanejad är stekhet för tillfället.

I natt stod den svenske storstjärnan för två assist i New York Rangers 5–1-seger över Washington Capitals – och utökade därmed sin poängsvit till åtta raka matcher.

Mika Zibanejad firade 800 matcher i NHL i natt.

Då passade den svenske storstjärnan på att förlänga sin poängsvit till åtta raka matcher, då han noterades för två passningspoäng i New York Rangers 5–1-seger över Washington Capitals.

– Det är 800 matcher fler än vad jag trodde att jag skulle spela när jag var barn. Det är något du bara kan drömma om, bara att få spela en match, och nu har jag fått möjlighet att göra det i så många år. Det är alltid kul att nå dessa milstolpar och det blir extra minnesvärt när man vinner matcherna också, säger Zibanejad till NHL.com.

Gjort poäng i 16 av sina 17 senaste matcher

Under sin poängsvit har Zibanejad nu producerat 15 poäng, fördelat på sju mål och åtta assist. Detta är andra gången under säsongen som den svenske stjärnan noterar en poängsvit på åtta raka matcher, då han uppnådde en lika lång svit under slutet av november och början av december. Den gången stod han för tio poäng innan sviten tog slut mot just Washington för drygt tre veckor sedan.

Sedan natten till den 23 november har Mika Zibanejad bara gått poänglös i en av 17 matcher. Totalt har han producerat 35 poäng på 33 matcher för New York Rangers den här säsongen.

New York Rangers – Washington Capitals 5–1 (0–0, 3–1, 2–0)

New York: K'Andre Miller 2 (7), Artemij Panarin (19), Braden Schneider (3), Alexis Lafrenière (10).

Washington: Anthony Mantha (11).

