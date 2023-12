Philip Broberg har hamnat i kläm i Edmonton Oilers.

Nu uppger Kevin Weekes på NHL Network och Frank Seravalli på DaliyFaceoff.com att svensken kan vara på väg bort från Oilers.

2019 draftades Philip Broberg redan som åttonde spelare av Edmonton Oilers i NHL-draften och han sågs därmed som en av världens största talanger i sin årskull.

Sedan dess har dock Broberg hamnat lite i kläm i Oilers och haft svårigheter att ta plats i Edmontons lag. Under sina tre säsonger i Nordamerika har Broberg fått varva spel mellan NHL och AHL utan att ta en permanent plats i världens bästa hockeyliga.

Den här säsongen har 22-åringen gjort tio NHL-matcher och fyra matcher i farmarlaget. Men han har inte fått spela någonting för Oilers sedan 23 november.

Nu kommer tv-experten Kevin Weekes med uppgifter om att Oilers utforskar trejdmarknaden för Broberg och att han komma att lämna klubben.

👀 I’m told the @EdmontonOilers are exploring potential Trade options on young D Broberg. Given the #LetsGoOilers Cap situation, it would likely have to be dollar for dollar transaction. #HockeyX #HockeyTwitter #Alberta . pic.twitter.com/PZLmS7TxXt

Initierade Frank Seravalli på DailyFaceoff.com skriver sedan vidare att Oilers ska ha tillåtit Broberg och hans team att börja diskutera med övriga NHL-klubbar för att försöka få till en trejd. Edmonton ska då endast vara intresserade av att få en liknande spelare tillbaka i utbyte vid en potentiell bytesaffär.

Understand the #Oilers granted permission for Philip Broberg’s camp to seek a trade. Sounds like there has been solid interest on that front.



Edmonton isn’t interested in getting a pick back, they’d like a player. So you’ll have to likely find a player in a similar situation.