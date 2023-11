ANNONS

Philadelphias svenske målvakt Samuel Ersson släppte in två mål på nio skott i sitt inhopp mot Buffalo under natten till torsdag. När lagen möttes igen under natten till lördag stoppade svensken 21 av 22 skott – och blev en vinnare.

– För mig handlar det om att jag måste bygga vidare på detta och gå vidare, säger Ersson till NHL.com.

Efter inhoppet mot Buffalo under natten till torsdag var John Tortorellas budskap till Samuel Ersson att den svenske målvakten “måste bli skarp” framledes. Den svenske målvakten hade då släppt in två mål på nio skott när Flyers förlorade mot Sabres med 2–5.

Med Carter Hart på skadelistan fick Ersson i natt chans till revansch mot Buffalo, när lagen möttes för andra gången denna vecka. Då tog svenske målvakten den chansen genom att rädda 21 av 22 skott i 5–1-segern.

– Det har varit en tuff start för mig, men den här segern får mig tillbaka på rätt spår. För mig handlar det om att jag måste bygga vidare på detta och gå vidare, säger Ersson till NHL.com.

Flyers bröt förlustsviten

Det dröjde fram till inledningen av den tredje perioden innan Sabres kunde spräcka Erssons nolla och innan dess hade Flyers redan hunnit med att göra fyra mål. 5–1-segern innebär att Philadelphia bröt sin tre matcher långa förlustsvit.

– Tidigare har vi inte fått in pucken, men förhoppningsvis får detta oss att komma igång lite med målskyttet, säger målskytten Scott Laughton.

För Samuel Ersson var segern hans första för säsongen. Den svenske Flyers-målvakten står nu noterad för en räddningsprocent på 81,5 procent samt ett snitt på 3,90 insläppta mål efter fyra spelade matcher.

Buffalo Sabres – Philadelphia Flyers 1–5 (0–3, 0–1, 1–1)

Buffalo: Henri Jokiharju (1).

Philadelphia: Scott Laughton (1), Louie Belpedio (1), Travis Konecny (9), Garnet Hathaway (2), Bobby Brink (3).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.