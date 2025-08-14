Stjärnvärvningen slog till – men Leksand vann

Såväl Leksand som Djurgården spelade sin första match för försäsongen. Då var det Leksand som vann med 2-1.

Jakob Hellsten. Foto: Bildbyrån.

Leksand och Djurgården är två av de lag som fått se sig bli tippade i de nedre delarna av SHL-tabellen den här säsongen. När lagen idag möttes i försäsongspremiären var det Leksand som vann med 2-1.

Detta trots att Djurgårdens stjärnvärvning, AHL-poängsprutan Charles Hudon, blev målskytt för SHL-nykomlingens del. En starkt spelande Jakob Hellsten i Leksandskassen räddade nämligen de övriga 31 skotten han fick på sig.

Även för Leksand var det två av lagets storstjärnor som slog till. Både Peter Cehlárik och Max Veronneau blev målskyttar för Dala-laget.

Växjö slog Frölunda på straffar

Växjö spelade ikväll sin tredje försäsongsmatch, och Frölunda sin andra, och det var smålänningarna som vann matchen med 3-2 efter straffar.

Manuel Ågren och Joel Persson gjorde Växjös mål under ordinarie speltid och Felix Robert satte den avgörande straffen.

Arttu Ruotsalainen gjorde båda Frölundas mål.