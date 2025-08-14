Nicklas Bäckström är tillbaka – med besked. Redan i den första perioden hade han legat bakom två mål – och levererat sin patenterade flippmacka till Jakob Silfverberg i powerplay.

– Det kändes som jag trodde det skulle göra, säger han efter 4-1-segern mot Timrå i försäsongspremiären.

Nicklas Bäckström gjorde comeback. Foto: Bildbyrån.

HUDIKSVALL (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det hade gått 656 dagar sedan Nicklas Bäckström senast spelade en ishockeymatch. Då var det i Washington Capitals tröja. Senast han drog på sig Brynäsdressen i matchsammanhang var 6724 dagar sedan. Men ikväll var en av Sveriges främsta NHL-spelare någonsin tillbaka på svensk mark igen, när Brynäs mötte Timrå i försäsongspremiären.

Och han levererade direkt.

Först låg han bakom Kieffer Bellows 1-0-mål i inledningen av perioden och fick sin första assistpoäng i Brynäströjan på 18 år. Efter att Jakob Silfverberg sen gjort 2-0 var det dags för Bäckström att briljera på allvar. Via sin patenterade flippmacka i powerplay serverade han Silfverberg ett mer eller mindre öppet mål. ”Bäckis” behövde en dryg minut i powerplay innan han på allvar presenterade sig i comebacken.

– Vi har tränat lite powerplay den här veckan, och den passningen har varit ett av alternativen. Och alla vet ju att ”Silfver” har ett otroligt bra skott. Det gick hem den här gången, säger Bäckström om passningen.



TV: Se Bäckströms PP-assist

Vilken "flippmacka" av Nicklas Bäckström🔥 Silfverberg smäller in 3-0 och gör sitt andra mål i matchen🚨🏒 pic.twitter.com/VgP6Rnjygi — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) August 14, 2025

Den forne Stanley Cup-vinnaren hymlar inte med att det var en speciell match.

– Jag var ganska nervös inför matchen, och är man lite nervös så blir man lite mer passiv, säger han innan han konstaterar att det rent spelmässigt kändes som förväntat.

– Det kändes som jag trodde. Det var lite ringrostigt såklart, framför allt med tajmingen. Men förhoppningsvis blir det bättre och bättre.

Vad var du nervös för?

– Inget kroppsmässigt, utan mest för att jag inte hade spelat på ett tag. Och jag har inte spelat i svensk hockey på ett tag heller. Men det var jäkligt kul.

Brynäs vann matchen med 4-1 sedan Timrå reducerat i slutminuterna. Anton Lander målskytt. Därefter fastställde Jack Kopacka slutresultatet med en mål i tom kasse.

– Jag tycker första perioden är riktigt bra. Vi spelade med ett bra tempo och gjorde det svårt för dem. Andra och tredje var inte lika bra, men det var helt okej för att vara första matchen, konstaterar Nicklas Bäckström.