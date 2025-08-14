Glädjebeskedet: Närmar sig comeback

Zeb Forsfjäll närmar sig comeback efter lyckade tester.

20-årige centern ger besked inför 2025/26 – efter axeloperationen.

– Det känns bra, säger Skellefteå-talangen till Norran.

Zeb Forsfjäll. Foto: Bildbyrån/Ola Westerberg.

Mot slutet av mars kom det tunga beskedet för Skellefteå. Zeb Forsfjäll var skadad och skulle missa resten av säsongen. SM-slutspelet, som senare slutade med uttåg i semifinal mot Brynäs, låg runt hörnet och den unge centern fick istället ställa in sig på en återkomst till 2025/26.



Nu, under onsdagen, har 20-åringen gjort sitt första pass med skridskoåkning efter operationen tidigare under året, samt lyckade tester.



– Det var ett tag sen nu, men skönt att ha det avklarat. Jag fick lida på isen i dag, säger han till Norran och fortsätter om hur mycket han längtar efter att få spela ordentligt igen:

– Sjukt mycket. Man sitter i båset och blir hur taggad som helst när de spelar fem mot fem på isen…

Siktar på seriepremiären

Centern född 2005 stod för ett mål och sju assist på sina 39 matcher under 2024/25 innan skadan. Det var hans andra hela säsong i SHL efter den långa resan i moderklubben. Nu är siktet inställt på en tredje, med start till seriepremiären.



– Det (kroppen) känns bra. Jag siktar på seriepremiären, men vi får se, säger han till Norran.



Forsfjäll var även en av spelarna som i vintras var med och spelade JVM med Sverige. Han lämnade sitt andra J20-mästerskap med fem poäng och en fjärdeplats efter 2–3-förlusten mot Tjeckien i bronsmatchen. På meritlistan finns självklart även SM-guldet med Skellefteå 2024, samt J20-silvret samma år.

Source: Zeb Forsfjäll @ Elite Prospects