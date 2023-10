Emil Andrae imponerade på försäsongen i Philadelphia Flyers och tog en plats i NHL.

Men efter fyra matcher i Flyers flyttas nu svensken ner till AHL för spel med farmarlaget.

I somras stod det klart att Emil Andrae lämnar HV71 för att i stället ta chansen i Nordamerika med Philadelphia Flyers.

Den 21-årige svensken imponerade då så pass under träningslägret och försäsongen att han tog plats i Flyers premiärtrupp när NHL-säsongen började. Andrae fick då göra NHL-debut för en och en halv vecka sedan.

Det blir dock bara fyra matcher i världens bästa hockeyliga för Andrae den här gången. Philadelphia meddelar nämligen att Västerviksprodukten skickas ner till AHL för spel med farmarlaget Lehigh Valley Phantoms. Samtidigt kallar Flyers upp båda backarna Louie Belpedio och Victor Mete från farmarlaget.

Transactions: We have loaned defenseman Emil Andrae to the @LVPhantoms (AHL) and have recalled defensemen Louie Belpedio and Victor Mete. https://t.co/kxNWDFzNPU