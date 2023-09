Morgan Frost slog sig in i NHL på allvar under säsongen och stod för 46 poäng. Nu har centern belönats med ett nytt tvåårsavtal med Philadelphia Flyers.

Philadelphia Flyers och Morgan Frost har kommit överens om ett nytt kontrakt. Centern, som gjorde sin första hela NHL-säsong, stod för 46 poäng på 81 matcher och fick sitt stora genombrott på NHL-nivå.

24-åringen har nu knutits upp för de kommande två åren. Lönetaksträffen hamnar på 2,1 miljoner dollar per säsong.

$2,100,000 AAV



23-24: $1.45M base + $350K SB

24-25: $2.4M base



His QO will be $2.4M at expiry.



Frost is represented by Darren Ferris of @QuartexxHockey https://t.co/3JAjIiKaeA