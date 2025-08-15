Vilka NHL-spelare kan studsa tillbaka efter svaga säsonger? Med hjälp av den underliggande statistiken har Scott Maxwell pekat ut ett gäng kandidater som har goda möjligheter att göra betydligt bättre ifrån sig än i fjol.

William Karlsson, Jeremy Swayman och Carter Verhaeghe är spelare som väntas prestera bättre den här säsongen efter svagare säsonger i fjol. Foto: Bildbyrån

Den här texten är tidigare publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Oavsett om man gillar det eller inte spelar både matematik och tur en roll i hockey. Ibland gör spelare mål eller räddar puckar i en högre takt än de vanligtvis gör, och ibland är det tvärtom. Förr eller senare jämnar det alltid ut sig, och procentsatserna svänger åt andra hållet – om inte spelaren helt enkelt är så bra att han kan hålla en hög nivå över tid.

Varje år ser vi spelare som har en svagare säsong än de flesta andra under sin karriär, och ofta studsar de tillbaka året därpå. Därför tänkte jag att det kunde vara en bra idé att titta på några spelare som hade lägre siffror än förväntat under säsongen 2024/25 och som möjligen kan se siffrorna gå åt andra hållet nästa år. Listan gäller bara prestationer i grundserien, eftersom slutspelet med sitt lilla urval av matcher – även för lag som går långt – innebär att det finns för många avvikelser att välja bland.

Det är ingen garanti att varje spelare på den här listan kommer att bli bättre, särskilt som procentsatser inte längre har lika stor påverkan på regression som tidigare. Men det är ändå viktigt att titta på och vara medveten om dem – särskilt om du är en supporter som vill hantera dina förväntningar, eller en fantasyhockeyspelare på jakt efter potentiella fynd i årets draft.

Innan vi börjar, här är några bubblare:

Thatcher Demko, Vancouver Canucks

Säsongen 2024/25 var en att glömma för Demko. Det tog lång tid för honom att återhämta sig från skadan han ådrog sig i slutspelet 2024, och därefter drabbades han av fler skador under resten av säsongen, samtidigt som spelet på isen försämrades. Efter att ha varit en Vezina-finalist 2023/24 hade han en räddningsprocent på .889, vilket var 0,021 lägre än hans karriärsnitt. Mycket av detta var dock bara en regression från hans toppsäsong året innan, och trots allt lyckades han ändå stå för 6,78 förväntade räddade mål på fem mot fem över genomsnittet, så talangen finns kvar. Han kanske inte är en Vezina-kandidat den här säsongen, men förvänta dig att han återvänder till nivån som en högklassig NHL-etta för Vancouver Canucks.

Anthony Duclair, New York Islanders

Det blev ingen lyckad start på Duclairs tid hos New York Islanders förra säsongen. Efter att ha skrivit det längsta kontraktet i sin karriär spelade han bara fem matcher innan en bristning i ljumsken höll honom borta från spel i två månader. Han lyckades aldrig riktigt hitta tillbaka och slutade säsongen med sju mål och endast fyra assist på 44 matcher. Med en skotteffektivitet på 6,87 % kan mycket av de låga siffrorna förklaras av extrem otur. Han borde kunna få en positiv förändring i år, särskilt när Islanders under ny ledning försöker gå vidare från sin medelmåttiga stomme.

William Karlsson, Vegas Golden Knights

Jag pekade ut William Karlsson som en kandidat för regression redan förra sommaren efter att han gjort 30 mål med en skotteffektivitet på 17,1 %, så det är ingen överraskning att prestationen gick åt andra hållet 2024/25. Skador begränsade honom till 53 matcher, och han slutade med nio mål och 29 poäng, med en skotteffektivitet på 7,6 %. Hans karriärsnitt är 12,6 %, så skillnaden mellan de två säsongerna är ett skolboksexempel på regression, med ett fall på fem procentenheter åt vardera hållet. Han borde stabilisera sig i år och återigen vara en 15–20-målsskytt. Med tanke på att det gick rykten om en trade under sommaren var det nog klokt av Vegas Golden Knights att inte byta bort honom när hans värde var som lägst.

Joel Farabee hade en tung säsong och trejdades från Philadelphia till Calgary. Foto: Sergei Belski-Imagn Images

Joel Farabee, Calgary Flames

2024/25: 11 mål, 14 assist, 25 poäng

Avvikelse: skotteffektivitet 4,3 % lägre och on-ice-skotteffektivitet 2,05 % lägre än karriärsnittet

Farabee hade utan tvekan sin sämsta säsong hittills 2024/25. Hos Philadelphia Flyers gjorde han bara åtta mål och 11 assist på 50 matcher, och efter trejden till Calgary Flames i slutet av januari föll produktionen ännu mer – tre mål och sex poäng på 30 matcher. För en spelare som vanligtvis ligger runt 20 mål och 35 poäng var det ett rejält tapp.

Det mesta kan förklaras av otur – både vad gäller hans eget skytte och hans lagkamraters. Med 7,28 % i skotteffektivitet sköt han 4,32 procentenheter lägre än sitt karriärsnitt på 11,6 %, vilket hade gett honom 17–18 mål vid normala siffror. Hans lagkamrater hade också otur: hans on-ice-skotteffektivitet på 7,44 % var 2,05 procentenheter lägre än karriärsnittet på 9,49 %. Morgan Frost var den stora biten i trejden till Flames, men om Farabee får tillbaka normal utdelning kan han bli ett bra lågbudgetfynd för Calgary.

Aleksandar Georgijev har haft svårt att hitta en ny NHL-klubb i sommar. Foto: Nick Wosika-Imagn Images

Aleksandar Georgijev, klubblös



2024/25: 15–26–4, .875 räddningsprocent, -11,72 GSAx

Avvikelse: räddningsprocent 0,028 lägre än karriärsnittet

Georgiev har alltid varit något överskattad på marknaden, då han spelat bakom starka Rangers- och Avalanche-lag trots siffror som mest varit medelmåttiga. Men han brukade ändå vara tillräckligt stabil för att inte kosta sitt lag vinster. Förra säsongen var dock annorlunda – Colorado låg och balanserade på slutspelsstrecket till stor del på grund av hans spel, och bytte snabbt bort honom till San Jose Sharks för att uppgradera med Mackenzie Blackwood. Problemen fortsatte i Sharks, som valde att inte skriva nytt kontrakt.

Det är möjligt att Georgiev spelat sig ur NHL, men kanske är det inte helt rättvist. Hans karriärsnitt på .903 är godkänt, särskilt i en backup- eller delad roll. Att falla till .875 är ett massivt tapp och långt från hans normala nivå. Vid 29 års ålder kan det vara början på en naturlig nedgång, men han skulle kunna vara en intressant chansning för ett lag med bra defensiv struktur som kan ge honom trygghet.

Matias Maccelli får chansen till en nystart i Toronto Foto: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Matias Maccelli, Toronto Maple Leafs

2024/25: 8 mål, 10 assist, 18 poäng

Avvikelse: skotteffektivitet 2,4 % lägre och on-ice-skotteffektivitet 3,7 % lägre än karriärsnittet

Maccelli slog igenom i NHL 2022/23 med Arizona Coyotes och hade därefter två starka säsonger med 38 respektive 40 assist och även viss målförmåga. Men medan Utah Mammoth fick en bra start i sin debut i ligan gick det åt andra hållet för Maccelli: åtta mål och 18 poäng på 55 matcher. Utah sålde lågt på honom och skickade honom till Toronto i somras.

Trejden kan bli ett kap för Toronto Maple Leafs, då mycket av tappet berodde på otur. Hans skotteffektivitet på 9,3 % var 2,4 procentenheter lägre än karriärsnittet, och hans on-ice-skotteffektivitet på 6,62 % var hela 3,7 procentenheter lägre än normalt – vilket förklarar varför han tappade runt 30 assist jämfört med tidigare. Att han nu kommer in i ett Leafs som tappat en av ligans bästa playmakers i Mitch Marner och söker en ersättare på förstaline med Auston Matthews kan vara ett perfekt läge för Maccelli.

Carter Verhaeghe fick ett roligt slut på säsongen – trots att pucken inte riktigt studsade hans väg. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

Carter Verhaeghe, Florida Panthers

2024/25: 20 mål, 33 assist, 53 poäng

Avvikelse: skotteffektivitet 5,1 % lägre än karriärsnittet

Verhaeghe lär inte klaga över säsongen som helhet – Florida Panthers vann trots allt Stanley Cup – men individuellt var den inte optimal. Målen föll från 42 och 34 de två föregående åren till bara 20, och poängen från 70 till 53. Det gick till och med rykten om att Panthers övervägde att byta bort honom när hans nya åttaårskontrakt på sju miljoner dollar per år började gälla.

Att göra det hade varit ett misstag. Hans skotteffektivitet på 8,3 % var 5,1 procentenheter lägre än karriärsnittet på 13,4 %. Vid en normalisering kan han nå över 40 mål, och även vid stabilisering är 30 fullt rimligt. Han hittade dessutom formen igen i slutspelet med sju mål och 23 poäng på 23 matcher och en skotteffektivitet på 13,5 %, nära karriärsnittet.

Jeremy Swayman väntas vara tillbaka på sin vanliga nivå den här säsongen. Foto: Anne-Marie Sorvin/USA TODAY Sports/Bildbyrån

Jeremy Swayman, Boston Bruins

2024/25: 22–29–7, .892 räddningsprocent, -6,43 GSAx i 5 mot 5

Avvikelse: räddningsprocent 0,018 lägre än karriärsnittet

Det blev ingen normal säsong för Swayman, som missade hela träningslägret på grund av kontraktsförhandlingar. När han väl skrev på ett åttaårskontrakt på 8,25 miljoner dollar per år och missade premiären var det upplagt för en första säsong som uttalad etta – men precis som laget framför honom hade han stora problem och hittade aldrig riktigt rytmen.

Det vore oansvarigt att skylla allt på den sänkta räddningsprocenten. Han fick ingen försäsong att värma upp, Bruins var svaga, och han fick vänja sig vid en större arbetsbörda. Men med tanke på att han aldrig haft under .914 före förra säsongen är fallet till .892 en rejäl avvikelse. Det mesta talar för att han studsar tillbaka i år, om det inte visar sig att han helt enkelt inte klarar 50+ matcher per säsong.

