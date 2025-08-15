Stjärnan efter OS-nobben: ”Förtjänar en chans”

Nazem Kadri nobbades från Kanadas OS-förberedande läger i sommar.

Stjärnan vädrade sin förvåning på sociala medier – och ger för The Athletic sin syn på petningen.

– Jag tycker att jag förtjänar en chans, säger han till sajten.

Nazem Kadri.

Foto: Jeff McInotsh/AP/Alamy

I början av augusti presenterade Kanada sin 42 spelare stora trupp som ska samlas i Calgary i slutet av månaden för ett OS-förberedande läger. Truppen består av tre målvakter, 13 backar och 26 forwards som sedermera ska gallras ned till 25 spelare till de olympiska spelen i Milano 2026.

Bland de 26 forwardsspelarna som är uttagna finns Calgarys stjärnforward Nazem Kadris namn inte med. Nobben fick honom att vädra sin förvåning på sociala medier genom att kommentera inlägget som offentliggjorde truppen med tre frågetecken och för The Athletic ger nu Kadri sin syn på petningen.

– Jag tycker att jag förtjänar en chans. Jag tycker att jag med mina siffror och min vinnarkultur att jag bevisat det. Jag tycker att det talar för sig självt, säger Kadri till sajten.

”Ser framemot att ge mig själv en chans”

Sedan flytten till Calgary 2022 har Kadri producerat 198 poäng på 246 matcher. Det gör honom till den 20:e poängbäste kanadensiske forwarden under den perioden och mer produktiv än tio av de 26 forwardsspelarna som är uttagna i truppen.

Bara fem kanadensare gjorde fler mål än Kadris 35 fullträffar förra säsongen.

– Ärligt talat vore det en dröm att på något vis slå sig in i det där laget. Jag har varit ett långskott tidigare, men jag ser framemot att ge mig själv en chans. Jag förstår att jag kommer att behöva spela bra, säger Kadri.

Svaret: ”Tänkte bara skapa lite uppståndelse”

Chansen finns alltjämt för honom att spela till sig en plats i laget, om än han inte ingår i Kanadas planer just nu. Huruvida hans kommentar på sociala medier kan hjälpa eller stjälpa hans chans att ta en plats i laget bryr han sig inte om.

– Det kan hjälpa, eller skada, jag är inte helt säker. Det är inte så allvarligt som de flesta trodde att det var. Jag tänkte bara skapa lite uppståndelse. Som jag nämnde skulle jag absolut älska att vara med i det laget. Jag tycker att jag borde vara med i diskussionen, säger Kadri.

Kanada har sedan tidigare tagit ut Sidney Crosby, Nathan MacKinnon, Cale Makar, Connor McDavid, Brayden Point och Sam Reinhart som sina sex första spelare till OS i Milano 2026.