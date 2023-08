ANNONS

The Athletic rankar de fem målvakterna som har de mest prisvärda kontrakten i NHL.

Då finns båda svenska succémålvakterna Linus Ullmark och Filip Gustavsson med på rankingen.

De senaste åren har det börjat synas en trend i NHL där målvakterna som tjänar allra mest sällan är de som spelar bäst, med Andrej Vasilevskij i Tampa Bay Lightning som det stora undantaget.

The Athletic rankar då de fem målvakterna i NHL som har de mest prisvärda kontrakten. Alltså hur bra de är i jämförelse med hur mycket de tjänar i årslön. Då återfinns två svenskar på listan.

På fjärdeplats landar svenske succémålvakten Filip Gustavsson som nyligen skrev ett nytt treårskontrakt med Minnesota Wild värt 3,75 miljoner dollar per säsong. Gustavsson kommer från en genombrottssäsong där han var uppe i toppen av flera statistiska kategorier och The Athletic menar att om svensken kan hålla samma nivå de kommande åren kommer detta kontraktet att ses som ett fynd.

‘Ett av de bästa kontrakten i ligan’

Precis före Gustavsson på tredjeplats finns landsmannen och Vezina Trophy-vinnaren Linus Ullmark som hade bäst räddningsprocent i hela NHL den senaste säsongen. För två år sedan skrev Ullmark på ett kontrakt värt fem miljoner dollar fram till 2025. The Athletic menar att Ullmarks kontrakt är ett av de bästa i ligan då han har hållit en så otroligt hög nivå samtidigt som han inte är bland de 15 målvakterna som tjänar bäst i ligan.

Etta på listan är Dallas Stars målvaktsstjärna Jake Oettinger som också har varit en av NHL:s bästa målvakter de senaste säsongerna, framför allt i Stanley Cup-slutspelet, samtidigt som han tjänar fyra miljoner dollar per säsong vilket är en miljon dollar mindre än Linus Ullmark.

Målvakterna med de mest prisvärda kontrakten enligt The Athletic:

5. Stuart Skinner, Edmonton Oilers (2,6 miljoner dollar per säsong till 2026)

4. Filip Gustavsson, Minnesota Wild (3,75 miljoner dollar per säsong till 2026)

3. Linus Ullmark, Boston Bruins (fem miljoner dollar per säsong till 2025)

2. Juuse Saros, Nashville Predators (fem miljoner dollar per säsong till 2025)

1. Jake Oettinger, Dallas Stars (fyra miljoner dollar per säsong till 2025)

