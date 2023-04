ANNONS

Ännu en svensk collegespelare ser ut att landa ett NHL-kontrakt. Enligt San Jose Sharks general manager Mike Grier ska NHL-klubben ha inlett processen att sajna målvakten Magnus Chrona, rapporterar San Jose Hockey Now.

Under våren har svenska collegedoldisar som Carl Berglund och Anton Malmström skrivit NHL-kontrakt med Edmonton respektive St. Louis. Nu ser målvakten Magnus Chrona ut att bli nästa collegesvensk att skriva NHL-kontrakt.

Enligt San Jose Hockey Now ska San Jose Sharks general manager Mike Grier under en supportrerträff under måndagen avslöjat att klubben inlett processen att skriva kontrakt med den storvuxne svensken.

Chrona, som aldrig spelat någon pojk- eller juniorlandskamp för Sverige, lämnade Sverige och Skellefteås juniororganisation för spel i University of Denver inför säsongen 2019/20. Dessförinnan hade den nu 22-årige målvakten spelat juniorhockey i både Nacka och AIK.

Trejdades mot landsmannen

22-åringen draftades av Tampa Bay Lightning i femterundan 2018, men fick se sina rättigheter trejdade till San Jose för två år sedan i samband med att Tampa Bay bytte till sig landsmannen Fredrik Claesson.

Chrona har varit en framträdande målvakt i collegeligan under sina år på University of Denver, där han den här säsongen prisades som NCHC-konferensens bästa målvakt. Svensken vann 22 av 32 matcher den här säsongen och noterades för en räddningsprocent på 91,6 samt ett snitt på 2,19 insläppta mål per match.

TV: Experterna om den uppseendeväckande statistiken