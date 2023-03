Mika Zibanejad gjorde succé i veckan med 5+4 på fyra matcher.

Nu prisas han som veckans bästa spelare i NHL.

Ingen spelare i NHL har varit lika bra som Mika Zibanejad den senaste veckan.

Svenske stjärnan gjorde enorm succé på New York Rangers fyra matcher. Han blev nämligen målskytt i alla fyra matcher och snittade över två poäng per match under veckan.

Han inledde med att skjuta två mål mot Washington Capitals och följde sedan upp det med att stå för 1+1 mot Pittsburgh Penguins. Han överträffade sedan det genom att göra 1+2 när Rangers mötte Pittsburgh igen och under söndagen avslutade Zibanejad med att stå för 1+1 mot Nashville Predators. New York Rangers vann alla fyra matcher med 22-5 i målskillnad.

Under måndagen presenterar NHL vilka som har varit de bästa spelarna senaste veckan och Mika Zibanejad utses då till bäst av alla. Bakom honom kommer Cale Makar som veckans andra stjärna med 1+8 på fyra matcher och Bostons målvakt Jeremy Swayman är tredje stjärna efter att ha hållit nollan i båda sina matcher under veckan.

Mika Zibanejad är på väg att sätta nytt personbästa i NHL då han har gjort 37 mål och 77 poäng på 70 matcher så här långt. Han leder därmed svenska skytteligan och ligger på delad elfte plats i NHL:s skytteliga. Han ligger även fyra i svenska poängligan och på 20:e plats i NHL:s poängliga.

