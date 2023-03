Det skrevs NHL-historia precis innan deadine för trejder.

Bröderna Brett och Nick Ritchie trejdades nämligen mot varandra – och det är första gången som två bröder byter klubb i samma trejd.

Den sista trejden att gå igenom under Trade Deadline var en historisk sådan.

I sista stund innan fönstret stängde så genomförde nämligen Calgary Flames och Arizona Coyotes en trejd där fyra spelare fick byta klubb.

Calgary skickade Brett Ritchie och Connor Mackey till Arizona och fick Nick Ritchie och Troy Stecher i utbyte.

Brett och Nick Ritchie är bröder och enligt PR_NHL, som är NHL:s egna kommunikationsavdelning så är det, troligtvis, första gången i historien som två bröder trejdas mot varandra.

“Även om NHL:s statistikavdelning kan inte bekräfta alla familjeträd i ligans historia så finns det inget tidigare exempel där två bröder trejdas mot varandra och detta tros vara första gången som det händer”, skriver NHL i sin trejdsammanfattning.

