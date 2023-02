Hugo Alnefelt fortsätter att övertyga i farmarligan.

Under natten till måndag, svensk tid, höll han säsongens tredje nolla i AHL när Syracuse besegrade Toronto med 1–0.

Efter en utmanande debutsäsong i Nordamerika ifjol har Hugo Alnefelt hittat fotfästet i farmarligan denna säsong.

Under natten till måndag, svensk tid, höll den JVM-meriterade målvakten sin tredje nolla för säsongen när han hjälpte Syracuse Crunch till en 1–0-seger borta mot Toronto Marlies. Alnefelt behövde bara rädda 16 skott för att säkra sin nolla, att jämföras med de 51 skott som han räddade i matchen mot Providence i slutet av januari för att då hålla säsongens andra nolla.

Svenske forwarden Lucas Edmonds noterades för en assist på det enda målet i matchen.

Andraplats i AHL

Med sina tre nollor den här säsongen ligger Alnefelt på en andraplats i AHL bland målvakterna med flest hållna nollor, samtidigt som han hakar på i toppen av andra statistiska ligor som räddningsprocent och insläppta mål per match. Alnefelt har räddat 92,3 procent (fyra i AHL) av skotten han ställts inför samt släppt in 2,25 mål per match (trea i AHL) på de 23 matcher han spelat i farmarligan den här säsongen.

Rekordet för flest hållna nollor av en svensk målvakt under en AHL-säsong innehas av Magnus Hellberg, som säsongen 2012/13 höll sex nollor för Milwaukee Admirals.

