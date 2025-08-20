Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

I dag har det blivit dags för Södermanland.

”Det sticker ut med honom”

Spelarna att hålla koll på: ”Bra i båda ändarna”

”Spjutspets – är en målskytt”

Det är nu snart två år sedan Södermanland skrällde sig hela vägen till en förlängning i TV-pucksfinalen mot Stockholm Nord. Distriktet visade då att de är kapabla att blixtra till och kan mäta sig mot de stora drakarna.

I år spelas gruppen i Hässelby och återigen kommer de att behöva välta något av stockholmslagen. Samtidigt som Östergötland, Uppland och Gotland också är med i gruppen.

– Förväntningarna är som alltid att komma förbi kvalet, det finns inget annat, säger huvudtränaren Mattias Beck.

Tillsammans med huvudtränare Mattias Beck går Hockeysverige.se igenom Södermanlands lag i TV-pucken 2025 – spelare för spelare.

