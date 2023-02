Succén i farmarligan fortsätter för Jesper Wallstedt. I natt inkasserade han sin åttonde raka seger för Iowa Wild i AHL – och slog därmed klubbrekord.

Segersviten är den längsta för en målvakt i Iowa Wilds historia, meddelar AHL-klubben via sitt Twitter-konto.

Jesper Wallstedt har gjort succé i AHL sedan årsskiftet och vann i natt sin åttonde raka match när Wild besegrade Texas Stars med 5–3 där den 20-årige målvaktstalangen räddade 17 av 20 skott i matchen. Samtliga tre mål som Wallstedt släppte in kom från landsmän, då Fredrik Karlström gjorde två mål i matchen för Texas medan Jacob Peterson stod för ett.

Den tidigare JVM-målvakten rider på en framgångsvåg i AHL just nu, där han för tre veckor sedan togs ut till ligans All-Star-match som spelas i helgen, samtidigt som han under gårdagen fick motta priset som månadens främsta målvakt i AHL under januari.

Räddat 94,5 procent av skotten

Under den åtta matcher långa segersviten har Wallstedt hållit en nolla och står noterad för en räddningsprocent på 94,5 procent. Totalt har 20-åringen spelat 23 matcher med Iowa den här säsongen, varav 13 slutat med seger. Sett över hela säsongen har han en räddningsprocent på 91,2 procent samt ett snitt på 2,59 insläppta mål per match.

Wallstedt anslöt till Minnesota Wilds organisation inför den här säsongen efter att ha spenderat de senaste två säsongerna med SHL-spel i Luleå.

