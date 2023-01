Flytten till Västerås blev inte vad Jesper Kokkonen hoppades på.

Istället är han nu tillbaka i Karlskoga för att hitta tillbaka till sitt spel och må bra igen.

– Det är inte rättvist åt något håll att jag ska tvinga mig själv att vara kvar, säger Kokkonen.

Det blev endast 28 matcher för Jesper Kokkonen i Västerås. Forwarden som i maj berättade för hockeysverige.se om förhoppningarna att ta sin nya klubb upp i SHL, har inte fått det att klicka.

– Det hade varit fantastiskt roligt att kunna göra den resan med dem, sade han då, strax efter att han i HV71 säkrat uppflyttningen till högstaserien.

Sedan dess har en hel del förändrats i Västerås. Med Thomas Paananen vid rodret var tanken att man skulle utmana i toppen av serien för att göra precis det som Kokkonen hoppades på. Så har det inte blivit. Laget befinner sig i skrivande stund på den sista slutspelsplatsen, med endast en poäng ner till Vita Hästen och Kristianstad.

– Det är väl många saker som inte har klickat. Det är svår att sätta ord på det nu. Det är väl vad alla andra tänker också i laget. ”Vad måste vi göra”. På en daglig basis försöker man hitta lösningar och få det att fungera. Det har varit en svajig säsong, säger Kokkonen nu till hockeysverige.se.

Paananen har varit ifrågasatt som tränare och under januari har klubben gjort några förändringar i truppen. Jesper Johansson har återvänt och istället har Jesper Kokkonen klivit ut ur dörren. Ett beslut som enligt klubben, båda parter ville ta.

– Det har växt fram ett önskemål från såväl Västerås IK samt Jesper Kokkonen att hitta en lösning där vi går skilda vägar, säger Västerås kontorschef Sara Agel på hemsidan under måndagen.

"Känns som att komma hem"

När hockeysverige.se nu når Kokkonen är det en delvis lättat 29-åring som svarar. En 29-åring som nu istället skrivit på för sin tidigare klubb, BIK Karlskoga.

– Det kändes inte bra. När jag då kollade på att jag satt på ett kontrakt över nästa år också, så kände jag för min del att jag behövde komma bort. Jag är glad att den här lösningen med BIK dök upp och att det löste sig på ett bra sätt, säger Kokkonen.

Jesper Kokkonen jublar, 2019. Foto: Bildbyrån.

Forwarden som gjorde två säsonger i Karlskoga 2018 till 2020, åkte under dagen till sin nya klubb och beskriver det som ett kärt återseende.

– Det har varit en lång dag idag. Jag åkte tidigt i morse och tränade. Så det har varit snabba ryck här, säger han och fortsätter:

– Det känns bra. Det känns rätt, lite som att komma hem. Det var jäkligt kul att åka till hallen idag och träffa nya och gamla ansikten. Jäkligt kul.

Hittade inte rätt: “Till slut var det inte kul”

Det var just i Karlskoga som Stockholmaren fick lite av ett genombrott. Poängen flög in i HockeyEttan tidigare och under den andra säsongen i BIK gjorde de det även i HockeyAllsvenskan. Till slut blev det spel i SHL med HV71 och sedan en flytt till Västerås, men där blev det endast nio poäng (6+3) på 28 matcher.

– Det klaffade inte. Jag vet inte riktigt. Till slut var det inte kul. Det handlar inte någonting om hur vi gick som lag. Jag kände bara själv, att jag inte var där. Då är det inte rättvist åt något håll att jag ska tvinga mig själv att vara kvar. Jag kände att jag behövde komma iväg.

Iväg kom han. Karlskoga har som sagt fått tillbaka en forward som senast han var i klubben smällde in hela 24 mål och totalt 38 poäng på 52 matcher. Något som Kokkonen nu vill återuppliva med denna flytt.

– Ja, jag vet vad jag fick i Karlskoga, alla människor runt om och laget. Såklart vill jag hitta tillbaka till det spelet och vara en sån som producerar, men ändå står för det hårda jobbet. Att komma tillbaka och vara en jobbig jävel att möta.

Vad kommer du ihåg från den säsongen?

– En jäkligt rolig säsong. Många bra minnen. Många bra karaktärer och roliga människor. Jag fick spela med ”Foppa” (Fredrik Forsberg) där och sen i HV71 när vi tog steget upp. Det är många minnen, speciellt personer och spelare. Sen satte ju covid stopp för den säsongen också.

Vill ha revansch: “Ska in och böka i ett slutspel”

Ja, det var som sagt ingen dålig säsong för Karlskoga. Efter grundserien stod man på 98 poäng och en fjärdeplats. Kvalspelet upp till SHL inleddes, men man hann endast med en match mot Timrå.

Endast Tor Immo och Fredrik Forsberg gjorde då fler mål än Kokkonen i Karlskoga. Denna säsong är det spelare som Albin Eriksson, David Lilja, Henrik Larsson, David Lindquist och Kalle Jellvert som varit de mest framträdande i poängkolumnen. Själv känner Kokkonen att han gärna vill ha lite revansch från året då det så plötsligt tog slut när covid ställde in kvalet.

– Absolut så vill jag att vi som lag ska in och böka i ett slutspel och ta oss så långt som möjligt, helt klart.

Vad är dina förhoppningar inför resten av säsongen?

– Det är väl att jag själv på något sätt hittar tillbaka till mitt spel och må bra för att kunna hjälpa laget på bäst sätt.

Jesper Kokkonen jublar med sina lagkamrater i BIK 2019. Foto: Bildbyrån.

Vad tror du om Karlskogas chanser i ett eventuellt slutspel?

– De hade ju en jäkla batalj mot Björklöven som gick till sju matcher för två år sedan. Sen var det ju skönt när jag var i HV förra året att vi vann mot dem då. Det är ett tufft lag att möta, alltid varit. Så jag hoppas att vi kan ta nästa kliv bara i ett slutspel, men vi måste ta oss dit först, såklart.

