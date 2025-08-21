SSK:s kollaps: ”Tur att det bara är träningsmatch”

Trots en 1–0-ledning efter första föll Södertälje mot AIK.

Försäsongsmötet slutade hela 5–2 till Stockholmslaget efter målvaktsbyte.

– Det var väl för dåligt, säger SSK:s Adam Hesselvall till Expressen i sändningen.

Oliver Håkansson (höger). Foto: Bildbyrån (montage).

Ett tidigt rivalmöte mellan SSK och AIK under försäsongen slutade i stora siffror.



De sistnämnda, som tagit en kort bussresa till Södertälje under torsdagen, klev av isen med hela 5–1 efter att man vänt ett tidigt underläge. Scott Pooley, John Dahlström, Simon Åkerström och Ludwig Blomstrand, den sista gånger två, slog till i andra perioden och 0–1-siffrorna var som bortblåsta.



Oliver Håkansson, som fått förtroende från start i SSK, byttes ut halvvägs genom matchen, och fick sedan se hur hans lag kämpade för att ta sig tillbaka i tredje akten.



Adam Hesselvall gjorde hemmalagets andra mål i matchen innan tredje, men väl där kunde man inte få hål på 20-årige Simon Carlsson i AIK.



– Jag tycker att vi får en dålig start med en, två snabba där. Sen försöker vi komma tillbaka, och då gör de ett till. Det var väl för dåligt, men det är tur att det bara är träningsmatch, säger Adam Hesselvall till Expressen efter slutsignal.



Södertälje – AIK: 2–5 (1–0, 1–5,

Södertälje: Cole Fonstad, Adam Hesselvall.

AIK: Scott Pooley, John Dahlström, Ludwig Blomstrand (2), Simon Åkerström.

*****

På annat håll under torsdagskvällen föll Björklöven med 4–5 mot finska Vaasa Sport.



Unge Oliwer Sjöström hade gett ”Löven” en 1–0-lening redan efter 17 sekunder, men 1–1 trillade in från svenske Simon Hjalmarsson innan periodpaus. Liam Dower Nilsson fyllde på i andra, men återigen svarade Vaasa. Så blev också fallet efter att Olli Vainio skickat in 3–2 i mitten-akten.



I tredje bytte lagen ordning på sina fullträffar. Nu var det istället Oscar Tellström som kvitterade för Björklöven och tvingade fram en förlängning. Väl där kom 5–4 från Vaasa.



Björklöven – Vaasa Sport: 4–5 OT (1–1, 2–2, 1–1, 0–1)

Björklöven: Oliwer Sjöström, Liam Dower Nilsson, Olli Vainio, Oscar Tellström.

Vaasa: Simon Hjalmarsson, Viljami Nieminen (2), Kalle Miketinac, Charles Bertrand.

*****

Även Östersunds IK och Mora IK var igång under torsdagen. Där blev slutsiffrorna 3–1 till Dala-laget.



Första perioden var mållös mellan de två lagen innan Linus Videll gjorde dagens enda mål för ÖIK i powerplay. Hampus Larsson kvitterade för Mora och i tredje fyllde Gustav Olhaver på med 2–1 i ett eget numerärt överläge för Mora, innan Connor MacEachern fastställde slutresultatet 3–1.



Östersund – Mora: 1–3 (0–0, 1–1, 0–2)

Östersund: Linus Videll.

Mora: Hampus Larsson, Gustav Olhaver, Connor MacEachern.