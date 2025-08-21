Sportchefens svar: ”Tror han kommer spela vidare”

Står Örebro inför ett tronskifte på målvaktssidan efter 2025/26?

Under försäsongen svarar sportchefen Henrik Löwdahl kring framtiden för Jhonas Enroth.

– Givetvis så har vi börjat titta på det, säger Löwdahl till Nerikes Allehanda.

Henrik Löwdahl, Jhonas Enroth och Herman Liv. Foto: Bildbyrån (montage).

Medan andra SHL-lag bytt ut och ersatt har Örebro, under fem raka säsonger, haft samma målvaktspar: Jhonas Enroth och Jonas Arntzen. Den smått unika lösningen i ligan har fungerat bra och inte minst under 2024/25 visade man att Arntzen skulle kunna vara en förstemålvakt på sikt.



Nu, samtidigt som 37-årige Jhonas Enroth kliver in på sitt sista kontraktsår återstår frågan: Vem blir lösningen intill Arntzen på lång sikt?



Under sändningen av Örebros försäsongsmöte med Visby/Roma gästade SHL-lagets sportchef, Henrik Löwdahl, Nerikes Allehanda för att ge en uppdatering om truppläget efter denna kommande säsong. En säsong som skulle kunna bli Enroths sista i karriären. Eller?



– Givetvis så har vi börjat titta på det och dragit upp lite planer för vad vi vill göra, säger Löwdahl om de utgående kontrakten till NA och fortsätter:

– Jhonas Enroth är en målvakt som har haft otroligt positiv inverkan på Örebro hockey och gjort otroligt mycket bra. Sen får vi se lite vad den här säsongen ger och vilken nivå Jhonas är på, och vad han själv känner – om det är sista eller inte. Jag tror han kommer spela vidare. Sen om det är Örebro eller någon annanstans, det får vi se.

Herman Liv som lösning?

Jonas Arntzen spelade själv så bra under delar av 2024/25 att det började pratas om intresse från NHL, men 27-åringen skrev i april på ett avtal med klubben som sträcker sig till 2029.



En lösning som lyfts som ett alternativ av NA är att Herman Liv, född 2006, kommer tillbaka till Örebro för att agera andremålvakt till Arntzen från och med 2026/27. Liv har nu lånats ut till Almtuna och Hockeyallsvenskan, men kommer att vara en del av Örebro under försäsongen när Enroth försvinner bort för att hantera en ”privat grej”.



– Vi tycker att Herman är en väldigt intressant målvakt. Jag tror att det är otroligt bra att han får vara i Almtuna det här året och spela i Hockeyallsvenskan. Vi kan se honom där och se lite var han är. Sen om han är redo till säsongen efter att vara en av två målvakter i Örebro, det får vi se, säger Löwdahl till tidningen.

Source: Jhonas Enroth @ Elite Prospects