“Iron Man” Keith Yandle har spelat 1109 i NHL och gjort 619 poäng. Nu väljer veteranbacken att avsluta karriären.

– Jag är tillfreds med beslutet och ser fram emot nästa kapitel, säger Yandle i podcasten Spittin Chiclets.

Frågetecken har funnits kring huruvida Keith Yandle skulle fortsätta spela den kommande säsongen eller inte. Kontraktet med Philadelphia Flyers löpte ut i somras och Yandle har därmed behövt söka sig en ny klubbaddress.

Men efter noga överväganden går Yandle nu ut i podcasten Spittin Chiclets med beskedet att han lägger skridskorna på hyllan efter sina 16 säsonger i NHL.

– När det varit ens liv under en sådan lång tid är det nervöst att ge upp det. Man är orolig över vad som kommer här näst. Särskilt den här tiden på året när träningslägret närmar sig. Men för mig, har jag under de senaste veckorna varit tillfreds med beslutet, säger han.

Bräckte “Iron Man”-rekordet

Förra säsongen satte amerikanen ett nytt rekord för flest antal matcher i rad (989) i NHL, och bräckte därmed Doug Jarvis tidigare “iron man”-rekord på 964.

Den 36-årige backen valdes i fjärderundan, som 105:e valet totalt, av Phoenix Coyotes i NHL:s Draft 2005. Under karriären hann Yandle med och representera Phoenix/Arizona Coyotes, New York Rangers, Florida Panthers and Philadelphia Flyers.

