Tog HV71 till straffar: ”Då är vi minst lika bra”

Allsvenskan mot SHL, BIK Karlskoga mot HV71.

Det skulle krävas straffar för att skilja lagen åt under torsdagens träningsmatch.

– Vi måste göra en bättre insats, säger BIK:s Tim Barkemo i Expressens sändning av 4–3-matchen.

Martin Johnsen och Tim Barkemo. Foto: Bildbyrån (montage).

Torsdagens stora förgrundsfigur när HV71 besegrade BIK Karlskoga under försäsongen var Martin Johnsen. Det norske nyförvärvet från Mora stod för två mål och en assist under ordinarie tid och avgjorde sedan mötet till 4–3, men det hela kom inte förrän efter straffar.



Efter slutsignalen var BIK:s Tim Barkemo besviken, men menade samtidigt att HV kanske inte är så mycket bättre, trots att de spelar i SHL.



– Jag tycker att det var en jäkligt svängig match. Vi kom inte upp i nivå och de får bara åka runt oss typ hela matchen känns det som. Det är inte tillräckligt bra från vår sida. Vi måste göra en bättre insats. När vi kommer upp i nivå är vi minst lika bra som de här, om inte bättre, säger Barkemo i Expressens sändning.



Barkemo stod själv för ett mål och en assist, men Johnsens 3–3 strax innan slutsignalen tvingade fram ett avgörande efter ordinarie tid.



– Det var skönt. Lite sådär match från vår sida, men skönt att vi vinner i alla fall. Vi kämpar hårt, men det är tidigt ännu. Det kommer bli bättre och bättre, säger Johnsen i sändningen.



BIK Karlskoga – HV71: 3–4 straffar (0–0, 1–1, 2–2)

BIK Karlskoga: Henrik Björklund (2), Tim Barkemo.

HV71: Hugo Pettersson, Martin Johnsen (3).

*****

På annat håll spelade Leksand och Färjestad ett möte i Strömstad under Strömstad Hockey Classic.



Olle Strandell, ny från Södertälje, och 19-årige junioren August Lissel, fick visa upp sig i målprotokollet för Dala-laget, men Färjestad gick segrande ur mötet med 3–2. Filip Roos och Per Åslund stod för varsitt mål i powerplay och i förlängningen kunde Viktor Lodin avgöra för Karlstad-gänget.



Leksand – Färjestad: 2–3 OT (0–0, 1–0, 1–2, 0–1)

Leksand: Olle Strandell, August Lissel.

Färjestad: Filip Roos, Per Åslund, Viktor Lodin.