Henrik Lundqvist blir expert under OS 2026.

Legendaren ska jobba för både TV4 och SVT, som delar på sändningarna.

– Att som atlet få delta i ett OS är bland det största man kan få vara med om, säger han själv.

Henrik Lundqvist som gäst i Viaplay. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund.

När OS 2026, i februari, går av stapeln i Milano Cortina kommer SVT och TV4 att dela på sändningarna av mästerskapet.



Nu står det klart att båda bolagen kommer att få en expert av högsta nivå för att analysera de svenska insatserna. Under torsdagen meddelas det nämligen att Henrik Lundqvist kommer att jobba i båda sändningar för att dela med sig av sina kunskaper. Något han även gjorde för Discovery under OS i Peking.



Den tidigare stormålvakten som nu har hunnit bli 43 år har byggt på sin erfarenhet som tv-expert i Nordamerika efter karriärens slut, men kommer nu att återigen att dyka upp i det svenska tv-rutan.



Tre Kronors spelschema i OS 2026

11 februari kl 21.10 Tre Kronor – Italien

13 februari kl 12.10 Tre Kronor – Finland

14 februari kl 12.10 Tre Kronor – Slovakien

Så funkar OS-hockeyn 2026

Lagen i herrturneringen delas in i tre grupper med fyra lag i varje grupp. De bästa lagen från varje grupp, tillsammans med de bästa tvåorna, går vidare till slutspelet. Övriga åtta lag spelar en ”playin-runda” om de resterande fyra kvartsfinalplatserna. Alla lag kommer alltså spela åtminstone en utslagningsmatch efter gruppspelet.