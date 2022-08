"Han går sin egen väg – det är det som gör att han kommer bli bra"

Förbundskaptenen ser NHL-framtid för odraftade JVM-svensken.

Han spelade en tillbakadragen roll i TV-pucken och kom inte in på något av landets stora hockeygymnasium. Nu är Åke Stakkestad en nyckelspelare i Juniorkronornas lag som går för guld i Edmonton.

– Han går sin egen väg och det är det som gör att han kommer bli bra, säger förbundskaptenen Tomas Montén till hockeysverige.se.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Åke Stakkestad har alltid valt att gå sin egen väg. Han har gjort det förut, gör det fortfarande och lär fortsätta att göra det.

Tomas Montén beskriver det som en av 20-åringens allra största styrkor.

När de allra flesta i hans TV-pucklag säsongen 2017/18 spelade sin klubblagshockey i någon av U16 Elit-klubbarna (Frölunda och Hanhals) i trakten valde han själv att stanna i moderklubben Kungälv och spela i U16 Division 1. Sommaren 2022 står han i den mixade zonen i JVM och blickar ut mot sina lagkamrater som står utspridda i rummet.

– Till skillnad från alla andra i det här laget så var jag inte tillräckligt bra för att komma in på något större hockeygymnasium.

“Hade ingen press på mig”

Medan lagkamraterna från TV-puckslaget hamnade i klubbar som Frölunda, Färjestad och Rögle och lagkamraterna i Juniorkronorna spelat för landets största hockeygymnasium så gick Stakkestads flyttlass till Värmland och Karlskoga. Andra alternativ fanns, men inte direkt jättemånga, berättar Stakkestad.

– Jag tyckte att Karlskoga hade bäst plan för mig och de hade en centerposition som var ledig för mig. Jag valde att flytta upp dit och hade några polare från Göteborg med mig dit, vilket hjälpte, minns Stakkestad tillbaka.

Redan under sin första säsong tog Stakkestad en framträdande roll i klubbens J18-lag och under sin andra säsong öste han in totalt 74 poäng på 37 matcher i J18 Elit och J18 Allsvenskan. Samma säsong snittade han väl över en poäng per match med klubbens J20-lag i J20 Elit och fick även chansen att spela fem matcher i Hockeyallsvenskan med BIK Karlskoga.

– Jag fick mycket speltid där och hade ingen press på mig, till skillnad från hur det kan vara på de större gymnasierna. Jag fick spela mitt spel och fick hur mycket speltid som helst. Poängen rullade in och jag fick lite mer ögon på mig.

“Jättekonstigt att han inte är draftad”

Numera är den 20-årige centern en viktig del av den hockeyallsvenska toppklubben och i våras valde han att förlänga sitt kontrakt med klubben – trots intresse från SHL-klubbar.

– Jag vill ha en hel säsong med en bra roll. Jag känner ingen stress till någon större liga ännu, utan när jag väl tar det klivet så vill jag ha en bra roll där också. Jag är 20 unga år, så det är bara att vänta. Jag känner ingen stress.

Juniorkronornas förbundskapten skiner upp när Åke Stakkestads namn kommer på tal. Han har följt den raketresa som 20-åringen gjort de senaste åren och var den som tog in honom i landslagsvärmen under säsongen 2020/21.

– Han har ett jäkla driv och karaktär. Han är en sådan spelare som man älskar att ha i sitt lag. Han står för alla saker som är viktiga, både offensivt och defensivt. Jag tycker att det är jättekonstigt att han inte är draftad. Tittar man på alla andra forwards i vårt lag så är de draftade, men inte han. Det är inte alltid lätt att förstå, säger Montén till hockeysverige.se.

Varför tror du att han inte har draftats?

– Jag vet inte om det beror på att han spelar i Karlskoga och inte är på den högsta nivån. Han kom in till oss ifjol och hade inte varit med något i landslaget innan, men har varit bofast sedan dag ett. Han är en väldigt, väldigt bra spelare.

Är han en spelare för NHL i framtiden?

– Det tror jag säkert. Han kommer säkerligen vara en free agent-signing för någon klubb och kommer säkert att kunna göra en roll i botten-sex och göra ett bra jobb defensivt. Men han har ju valt att stanna kvar i Karlskoga för att få spela en stor roll. Han hade definitivt kunnat valt att gå till SHL, men han tog ett moget och smart beslut. Han går sin egen väg och det är det som gör att han kommer bli bra.

Inför sommarens turnering valde Tomas Montén att utse Stakkestad till assisterande lagkapten i Juniorkronorna, trots att han knappt har några meriter alls från spel i juniorlandslaget.

– Han kör. Han driver på. Han backar aldrig. Han har bara en växel och det är full fart. Han driver på verbalt en del, men framför allt så leder han med exempel hur man tränar och spelar, förklarar Montén.

“Viktigare att ligga rätt i banan än att göra poäng”

Efter fyra gruppspelsmatcher står Stakkestad noterad för två poäng (1+1). Centern har fått speltid i powerplay och har varit en nagel i ögat på motståndarspelarna med sitt fysiska spel.

– Det har känts helt okej. För mig är det viktigare att ligga rätt i banan än att göra poäng. Det prioriterar jag högre och förhoppningsvis så blir det bättring på den fronten längre fram i turneringen, säger Stakkestad som samtidigt menar att laget har mer att ge än vad de visat upp under gruppspelet.

– Det är fortfarande tidigt på säsongen, så det har varit upp och ner. Men det har blivit bättre och bättre för varje match. Framför allt har tredjeperioderna varit bra, så vi vill fortsätta på det spåret.

I kväll väntar kvartsfinalen mot Lettland i Rogers Place.

– Det är ett tufft motstånd. De har skrällt sin väg hit, så det gäller att vara redo från start.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Grafik: Rasmus Kågström

TV: Håkan Södergren möter JVM-stjärnan