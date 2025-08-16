Klart: Poängsprutan återvänder till Sverige

Justine Reyes är klar för en återkomst till Sverige.

Linköpings tidigare poängspruta förstärker MoDo inför den stundande SDHL-säsongen.

Justine Reyes är klar för MoDo.

Foto: Peter Holgersson/Bildbyrån

Efter en säsong i italienska Bozen Eagles är Justine Reyes klar för en återkomst till SDHL.

Den tidigare Linköpingsforwarden kommer den kommande säsongen att spela i MoDo.

– Det känns oerhört roligt att kunna presentera Justine Reyes, som är en riktig offensiv spets. Detta var något vi tidigt letade då vi visste att vi skulle tappa bland andra Adela Sapovalivova, säger sportchefen Björn Edlund till klubbens hemsida.

– Reyes har varit en pålitlig poängplockare och målskytt under sina tidigare sejourer i SDHL och även i PHF (den tidigare nordamerikanska proffsligan), samt i college och under senare säsonger. Vi ser väldigt mycket fram emot att få se henne i vår verksamhet.

Snittat över en poäng per match i SDHL

Reyes har gjort två säsonger i SDHL (2021/22 och 2023/24), där hon under sin senaste sejour producerade 35 poäng (23+12) på 25 matcher i grundserien för Linköping. Totalt har hon stått för 65 poäng på 61 matcher i SDHL under sin karriär.

Den gångna säsongen stod Reyes för totalt 83 poäng på 39 matcher för Bozen i den italienska ligan och EWHL.

– Allt jag har hört om MoDo är positivt. Jag tycker att det är en väldigt bra organisation, som är mycket professionell och engagerad i laget och dess strävan mot framgångar, säger Reyes.

Kontraktet sträcker sig över säsongen 2025/26.