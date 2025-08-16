Uppgifter: SHL-forwarden nära allsvenskt spel

Carter Ashton lämnade Rögle i våras.

Nu uppger Expressen att 34-åringen slutförhandlar med Södertälje.

Carter Ashton.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Det ser ut att bli en fortsättning i Sverige för Carter Ashton – men inte i SHL.

Enligt Expressen slutförhandlar den 34-årige kanadensaren med Södertälje.

Ashton lämnade Rögle i våras efter att kontraktet löpt ut och enligt Expressen är förhoppningen att affären med den hockeyallsvenska klubben ska gå i lås inom den närmaste tiden, men ännu är inget kontrakt påskrivet.

Den storvuxne forwarden (194 centimeter och 95 kilo) har spelat de senaste fem säsongerna i SHL, där han mellan 2020 och 2024 spelade i Leksand innan han förra säsongen skrev på för Rögle. På 22 matcher blev det åtta poäng för veteranen, vars säsong tog slut redan i slutet av januari på grund av en skada.