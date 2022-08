Inför matchen gick USA-forwarden Logan Cooley ut och sade att Sverige inte gillade att gå in i de tuffa områdena på isen. Då sågade Juniorkronornas forward Åke Stakkestad den amerikanske stjärnan.

– Han är fegast på isen och undviker alla tacklingar, säger Åke Stakkestad till hockeysverige.se.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Juniorkronorna förlorade gruppfinalen mot USA med 2–3 efter att ha varit nära på att hämta upp ett tremålsunderläge i den tredje perioden.

– Vi får en dålig start och gör en dålig andraperiod. Tredje perioden är helt okej och sista tio minuterna spelar vi som bra som vi kan bli. Det är synd att vi inte kommer ut så och spelar så hela matchen, då hade vi vunnit garanterat, säger Åke Stakkestad till hockeysverige.se.

“Förhoppningsvis får jag smälla till honom”

Inför matchen mot Sverige medgav USA:s stjärna Logan Cooley att Juniorkronorna var ett skickligt lag som kunde göra mål, men att Sverige inte gillade att gå in i de tuffa områdena ute på isen.

– De är ett riktigt skickligt lag som kan göra mål, men vårt spel är byggt för den här matchen. Vi är riktigt fysiska och de gillar inte att gå in i de tuffa områdena, så jag gillar våra chanser, sade Cooley till TSN inför matchen.

Åke Stakkestad fnyser när han får höra om den amerikanske stjärnans omdöme om det svenska laget.

– Det är töntigt sagt. Han är fegast på isen och undviker alla tacklingar. Förhoppningsvis så får jag smälla till honom senare i turneringen, säger Stakkestad.

Så du möter gärna USA och Cooley senare i turneringen?

– Ja, verkligen.

Blev målskytt: “Betyder ingenting”

I matchen hade Sverige förtvivlat svårt att ta sig in i just de tuffa områdena. Merparten av Juniorkronornas avslut kom från blålinjen eller de mindre farliga områdena i anfallszonen.

– För oss handlar det om att ta oss in på kassen, det gjorde vi tyvärr inte i dag. Vi tog för lite skott från blålinjen och för lite skott från oss forwards. Om det blir bättre så kommer vi inte vara så ”soft” som han (Cooley) vill få det till.

Själv drog sig dock Stakkestad inte från att gå in i de tuffa områdena och var inte heller rädd för att stångas med amerikanerna under spelet och i samband med avblåsningar. BIK Karlskoga-forwarden höll sig även framme framför det amerikanska målet och tryckte in 2–3-reduceringen i slutskedet av den tredje perioden.

– Det betyder ingenting. Vi vann inte den här matchen, så då spelar det ingen roll om jag gör mål eller inte. Det känns skitsamma, säger Stakkestad.

TV: USA för tufft för Sverige – trots stark avslutning