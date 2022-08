Hockeyettans fräsigaste gubbar 22/23

Traditioner är till för att hållas och precis som tidigare år har det blivit dags för listan med ligans farbröder som är still going strong. Efter några tunna år på gubbfronten har vinden vänt fullständigt och vi kommer få se en mängd åldermän svida om i Hockeyettan till hösten.



Med ett JVM som rullat igång på andra sidan Atlanten kan det kanske passa bra att vända på perspektiven helt och hållet på hemmaplan och fokusera på dem som befinner sig i andra ändan av åldersspannet än de ystra juniorerna.



”Hockeyettans fräsigaste gubbar” är en årligt återkommande lista där jag tittar närmare på de veteraner som ämnar spela i Hockeyettan kommande säsong och kriterierna är lika solklara som ovetenskapliga.



För att klassas som ”gubbe” måste man ha fyllt 34 år det datum listan publiceras. Det var där jag drog gubbgränsen för en herrans massa år sedan när den första listan publicerades och det är där jag fortsätter dra den. Även om det gör lite ont att lämna en Hockeyettan-veteran som Sebastian Magnusson (som kommer hinna fylla 34 innan första nedsläpp) utanför.



Hockeyettan är en liga som befinner sig i ständig föryngring. En liga där morgondagens stjärnor tar sina första skär och därför har just den här rankingen många gånger varit lite tunnsådd. Men inte i år.