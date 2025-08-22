Talangens succé: ”Bevis på en bra verksamhet i klubben

Malmö slog tyska Kölner Haie med 4–1 på fredagen.

En av spelarna bakom segern i Österrike var 18-årige A-lagsdebutanten Kalle Hemström som gjorde 1+1.

”Blir lite av ett bevis på en bra verksamhet i klubben”, säger tränare Tomas Kollar till Sydsvenskan.

Bild från Redhawks 2–2 mål i förlusten mot Växjö.

Foto: Bildbyrån

Malmö Redhawks tog på fredagen sin första seger under försäsongen. Detta under träningslägret nere i Österrike mot tyska Kölner Haie. Tidigare har laget förlorat mot Växjö med 2–3.

Segern mot Köln, som bärgades med totalt 4–1, kom till efter två poäng (1+1) från 18-årige A-lagsdebutanten Kalle Hemström.

”Kul att Kalle får komma in också och göra två poäng, en ung kille som gått hela vägen från ungdom och upp i vår föreningen och blir lite av ett bevis på en bra verksamhet i klubben”, säger Malmös tränare Tomas Kollar till Sydsvenskan.

Final väntar på lördagen

Övriga målskyttar var de två nyförvärven Seth Barton och Topi Niemelä, samt Axel Sundberg som fick ett genombrott på SHL-nivå förra säsongen.

På lördag väntar finalmatch i den österrikiska turneringen mot Graz99ers eller Slovan Bratislava.

I SHL-premiären reser Malmö till Luleå för möte med den regerande svenska mästarklubben.