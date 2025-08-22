Nyförvärvet trivs i Södertälje: ”Jag är en småstadsperson”

Cole Fonstad, 25, gjorde mål när Södertälje förlorade mot AIK (2–5).

Efter några stökiga år, där han har farit runt i världen, vill han hitta kontinuiteten i SSK.

– Jag försöker bara så vara jämn som jag kan. Och det är den största grejen jag vill bidra med den här säsongen säger han till LT.

Den kanadensiske forwarden Cole Fonstad har varit runt en hel del under sin karriär. Efter junioråren blev det spel i AHL, i Tyskland, ECHL i USA och sedan Sport i finska Liiga.

Sedan ett tag tillbaka står det klart att han ska spendera kommande säsong i Södertälje SK i Hockeyallsvenskan.

Klubben, som uttryckt tydliga mål om att ta sig till SHL, förlorade på torsdagen en träningsmatch mot AIK. Då gjorde Fonstad mål, vilket han tyckte var som en lättnad.

– Yeah, helt klart. Det gör att man kan sänka axlarna lite. Jag vill producera och det är trevligt att sätta en puck tidigt men det är fortfarande saker som man kan förbättra. Och vi kommer att bli bättre under de kommande sex matcherna innan vi börjar på riktigt, säger han till Länstidningen Södertälje.

”Jag har varit lite överallt”

Senaste åren har varit upp och ner och fram och tillbaka för 25-åringen som nu vill ha kontinuitet i Södertälje.

– Ja, jag har varit lite överallt. Jag har spelat bra hockey och jag har spelat hockey som inte har gillat. Jag tror att det är en del av läroprocessen att vara proffs, det här är mitt femte år nu och jag försöker bara så vara jämn som jag kan. Och det är den största grejen jag vill bidra med den här säsongen, att vara samma spelare varje kväll. Det är mitt mål, säger han.

Cole Fonstad beskriver vidare för tidningen sin tillvaro som trivsam, både i klubben och i staden. Han menar att han gillar Södertälje, då staden påminner om hans hemstad sett till storlek.

– Jag är en småstadsperson, konstaterar han.