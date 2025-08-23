Uppgifter: Åtta nationer i nästa World Cup of Hockey

World Cup of Hockey kommer till Europa – och åtta nationer kommer att delta.

Det är två av nyheterna som NHL-insidern David Pagnotta kunde avslöja på fredagskvällen.

Sidney Crosby lyfter World Cup-pokalen 2016.

Foto: Bildbyrån

2028 återvänder World Cup of Hockey till kalendern igen, tolv år efter det spelades senast i Kanada. Nu börjar uppgifter kring den nya turneringens utformande att utkristalliseras.

Även om förra upplagan, som kom till efter tolv års uppehåll, var hyfsat lyckad så låg en del i allmänhetens kritik i att det fanns lag som inte var nationsbundna.

Tillexempel fanns det ett nordamerikanskt U-23 lag och ett ”Europa” för europeer som inte representerades av sitt eget land. 2016 var det alltså åtta lag med men bara sex landslag i form av Kanada, Ryssland, Finland, Sverige, USA och Tjeckien.

Matcher spelas i Europa

Nu uppger NHL-insidern David Pagnotta att det nordamerikanska U23-laget och Europa-laget kommer att utgå ur formatet nästa gång.

I stället får åtta olika nationer tävla i turneringen. Dessutom lär en europeisk stad få anordna matcher tillsammans med en stad i Nordamerika. Uppgifterna gör även gällande att en tredje stad, som ligger i Nordamerika, lär få semifinalerna och finalen.

Det återstår alltså att se var i Europa som det kommer att hållas, men nya Globen i Stockholm lär inte vara en omöjlig gissning.

2016 lyfte Sidney Crosby bucklan efter att Kanada vunnit finalen mot Europa efter två raka segrar i en serie på bäst av tre matcher.