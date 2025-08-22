Gidlöf i huvudrollen – Frölunda: ”Vi gör honom bättre”

Marcus Gidlöf, 19, stod emot nästan allt när Frölunda besegrades i Strömstad Hockey Classic.

Leksand stod för en sen vändning efter att Gidlöf räddat hela 35 skott, och två straffar.

Nu kan Leksand vinna hela turneringen.

Marcus Gidlöf gjorde flera superparader mot Frölunda.

Frölunda tippas av många vara med och slåss om guldet. Leksand brukar placeras i det omvända facket, och nämns som en bottenkandidat. När klassikerlagen möttes i Lionshov under Strömstad Hockey Classic på fredagen, blev det en jämn match.

Frölunda tog ledningen genom Jacob Peterson i den andra perioden. Det såg ut att hålla hela vägen in i mål men efter en bra forcering från Leksand lyckades Peter Cehlarik slå tillbaka och kvittera för Leksand i den näst sista minuten av matchen.

Det gick hela vägen till straffläggning. Där gjorde Nolan Stevens mål med första straffen. Frölunda missade sedan två raka innan Peter Cehlarik gjorde 2–0 i straffomgång tre.

Målvakten räddade nästan allt

Efter matchen var Frölundas nye tränare Robert Ohlsson besviken med utgången av matchen.

– Jag tycker vi ska vinna matchen, vi gör bara ett mål på ganska många lägen, det behöver vi göra bättre. Sedan måste man lära sig att döda bort matchen. Är man lite bättre som vi är ska man gå därifrån med vinst också. Det är upp till målvakten såklart men vi gör honom också lite bättre där ute, säger han i Expressens sändning.

Marcus Gidlöf stod i vägen för allt i dag, inklusive två straffar i förlängningen. Tillsammans med Peter Cehlarik blev han en stor hjälte. 35 räddningar och en räddningsprocent på över 97.

– Det kändes okej och jag tycker jag växte in i matchen, säger Gidlöf ödmjukt till Expressen i deras sändning.

För Frölundas del måste man nu ta tre poäng mot Färjestad imorgon för att kunna vinna Strömstad Hockey Classic. Två poäng räcker för Färjestad.