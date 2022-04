Aleksander Barkov stod för samtliga tre mål när Florida Panthers besegrade New York Islanders med 3–2.

Efter matchen hyllades han av tränaren Andrew Brunette.

– I en match som denna så påminner han en om vilken fantastisk spelare han är, säger Brunette till NHL.com.

Lite i skuggan av Jonathan Huberdeau upplever Aleksander Barkov sin näst bästa poängmässiga säsong i karriären. I natt gjorde den finske stjärnan Florida Panthers samtliga tre mål när laget bortabesegrade New York Islanders med 3–2 efter förlängning.

Segern var Panthers elfte raka tvåpoängare. Gustav Forsling stod för en assist i matchen, medan Sebastian Aho prickade in säsongens andra mål för sitt New York Islanders.

– Vi har pratat mycket om att vårt spel ska vara på plats inför slutspelet och jag tycker att vi börjar närma oss. Det är så här vi vill spela. Vi spenderade mycket tid i deras zon, säger Barkov till NHL.com.

Barkov har hållit uppe ett snitt på 1,34 poäng per match under säsongen, vilket gett honom 85 poäng på 63 matcher. Hade det inte varit för en skada som höll honom borta från spel under delar av hösten och vintern så hade finländaren med all säkerhet redan slagit sitt personliga poängrekord på 96 poäng.

Gör sin målbästa säsong

Hans tre mål i natt innebar åtminstone att han nu slagit sitt personbästa när det kommer till antal mål på en säsong. Den noteringen är nu uppe på 37, medan hans tidigare målbästa notering var 35 fullträffar.

– I en match som denna så påminner han en om vilken fantastisk spelare han är. Han har haft en otrolig säsong. Om han bara hade hållit sig skadefri så hade han varit uppe i toppen av poängligan tillsammans med “Huby” (Jonathan Huberdeau), säger tränaren Andrew Brunette.

I och med segern hakar Panthers på i Presidents' Trophy-racet, där man nu är jämsides med Colorado på 116 poäng efter 76 spelade matcher.

– Vi pratar egentligen inte om det. För oss är det viktiga att vi gör oss redo för slutspelet. Nu ligger vi lika med Colorado och det måste betyda att vi gör något rätt, säger Barkov.

New York Islanders – Florida Panthers 2–3 e. sd (0–0, 1–1, 1–1, 0–1)

New York: Sebastian Aho (2), Jean-Gabriel Pageau (16).

Florida: Aleksander Barkov 3 (37).

***

Filip Forsberg bröt sin åtta matcher långa måltorka när han i natt prickade in sitt 39:e mål för säsongen i Nashvilles straffseger mot Calgary (3–2). Forsberg öppnade målskyttet i mitten av den andra perioden då han via stolpen och in överlistade Dan Vladar med ett direktskott i powerplay.

Kort därefter blev Matt Duchene den första spelaren i Predatos historia att nå 40 fullträffar när han utökade “Preds” ledning, men två mål av Andrew Mangiapane tog matchen vidare till förlängning och sedermera straffar, där hemmalaget drog det längsta strået.

Nashville Predators – Calgary Flames 3–2 e. str (0–0, 2–1, 0–1, 0–0, 1–0)

Nashville: Filip Forsberg (39), Matt Duchene (40).

Calgary: Andrew Mangiapane 2 (34).

***

Adrian Kempe sköt säsongens 34:e mål när han öppnade målskyttet i nattens möte mellan Los Angeles och Anaheim. Målet kom i den andra periodens första minut efter att Kempe hittat en lös puck efter en tekning och vispat in 1–0-målet bakom John Gibson i Ducks-målet.

Med sina 34 mål är Kempe den tredje målbästa svensken i NHL den här säsongen, bara slagen av Filip Forsberg (39) och Elias Lindholm (39).

Kings vann rivalmötet med 2–1 sedan Phillip Danault gjort det matchvinnande målet tidigt i den tredje perioden efter att ha städat upp Viktor Arvidssons returskott.

Anaheim Ducks – Los Angeles Kings 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

Anaheim: Adam Henrique (18).

Los Angeles: Adrian Kempe (34), Phillip Danault (25).

***

Mika Zibanejad stod för en assist när New York Rangers höll sin tredje raka nolla i 3–0-segern över Winnipeg Jets. Den svenske stjärnan fanns med i förarbetet till Ryan Stromes 1–0-mål i den andra perioden och stod därmed för sin 50:e assist den här säsongen.

För Igor Sjestjorkin var nollan hans sjätte för säsongen. Den ryske stjärnan står nu noterad för en räddningsprocent på 93,6 procent och ett snitt på strax över två insläppta mål per match på de 51 matcher han spelat den här säsongen.

New York Rangers – Winnipeg Jets 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

New York: Ryan Strome 2 (19), Adam Fox (11).

Winnipeg: -