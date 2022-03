Claude Giroux och Philadelphia Flyers har följts åt i över ett decennium. Men nu är eran över. Kaptenen har gett klubben OK och blivit trejdad till Florida Panthers.

År 2008 gjorde Claude Giroux debut för Philadelphia Flyers. Fjorton år, 1 000 grundseriematcher, 900 poäng och en Stanley Cup-final senare är det nu dags att gå skilda vägar.

De senaste tio säsongerna har 34-åringen varit kapten i klubben och den stora stjärnan. Men med ett utgående kontrakt och med Flyers i en rebuild var det ett läge att lämna och gå för en titel.

Det var länge osäkert om spelaren skulle gå med på att lämna, då han hade en klausul som kunde sätta stopp för en trejd. Men nu har Claude Giroux accepterat en flytt till Florida.

Den här säsongen har det blivit 42 poäng på 57 matcher för Flyers. Det blir nu en flytt från den östra konferensens nästa sämsta lag till det bästa.

Florida Panthers får i sin tur ge upp ett förstarunda-val i NHL-draften 2024, Owen Tippett, och ett tredjerunda-val i den kommande draften. Tillsammans med Claude Giroux kommer även Connor Bunnaman, German Rubtsov och ett femteval i draften 2024 till Florida.

We have acquired Claude Giroux, Connor Bunnaman & German Rubtsov and a 2024 fifth-round pick from the Philadelphia Flyers in exchange for Owen Tippett, a conditional 2024 first-round pick and a 2023 third-round pick.



📝 » https://t.co/Zwge5dTLgi pic.twitter.com/5uV6V1StjN