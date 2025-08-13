Växjö har två raka segrar under Björn Hellkvist i och med 3–2 mot Malmö i gårdagens träningsmatch.

Ändå var det tuffa ord som användes av den nye huvudtränaren när han i efterhand menade att laget blev prövade.

– Stundvis dras vi med i deras åkstarka men kanske inte så kontrollerade ishockey, börjar han i Smålansposten.

Björn Hellkvist under träningsmatchen mot Malmö. Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Efter 4–0-premiären mot Linköping under årets försäsong ställdes Växjö under onsdagen mot Malmö, i Landskrona. Ett tidigt mål från Elias Rosén gav 1–0 för Björn Hellkvists mannar och matchen slutade till slut i en 3–2-vinst, men helt nöjd var ändå inte den nye SHL-tränaren.



Trots att hans Växjö klev in i andra perioden med 2–0 på tavlan använde Hellkvist tuffa ord när han i efterhand skulle ge sin syn av matchinledningen.



– Där möter vi ett motstånd som spelar… nästan diametralt motsatt än vad vi vill stå för. Stundvis dras vi med i deras åkstarka men kanske inte så kontrollerade ishockey. Sedan är det mycket glädjande att vi, efter att ha genomgått någon typ av identitetskris i första perioden, tar oss samman och hittar oss själva, säger han till Smålandsposten och syftar på första perioden, samt en del av andra.

Hellkvist: ”Bra utan att vara iögonfallande”

Nyförvärvet Reid Gardiner stod för det andra målet under första 20, innan Malmös Lauri Pajuniemi svarade. Därefter blev det en jämn tillställning, sett till antalet mål. Gällande själva spelet var Hellkvist mer nöjd, trots att Carl Persson fick in 2–2 för Malmö under de sista minuterna av mitten-akten.



– Vi slutar jaga, framför allt, och nöjer oss med att ibland kan man inte forechecka, ibland kan man göra andra saker. Så fort vi kommer till den insikten tycker jag att vi stänger ner. De chanser Malmö skapar i de två sista perioderna kommer utifrån våra misstag och det är jag helt fine med, säger han till SMP.



Hugo Gustafsson blev matchhjälten för Växjö då han tätt inpå 2–2 satte 3–2 i numerärt underläge. Den tredje perioden slutade mållös och segern var säkrad. Detta delvis tack vare fortsatt fint spel av Adam Åhman i målburen.



– Det är väl bra utan att vara iögonfallande. Kan vi hålla oss till tre mål framåt har vi goda förutsättningar, med det lag vi byggt. Det kan räcka med två. Tre är ganska trevligt, säger Björn Hellkvist om match som helhet.



Malmö – Växjö: 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

Malmö: Lauri Pajuniemi, Carl Persson.

Växjö: Elias Rosén. Reid Gardiner, Hugo Gustafsson.