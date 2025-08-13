Målet efter målet: ”Vill slå mig in i laget”

Theodor Hallquisth slog till direkt när Örebro slog Västerås med 4–2 under försäsongen.

Efter första seniormålet menar han sedan att målet är att ta en ordentlig plats i SHL-laget till 2025/26.

– Jag vill tävla och konkurrera så mycket jag kan, säger han till NA.

Theodor Hallquisth i Örebro. Foto: Bildbyrån/Jens Carlsson.

Under förra säsongen fick han chansen i SHL vid tolv tillfällen. En händelserik sommar med NHL-draft senare har nu Theodor Hallquisth nätat för första gången på seniornivå. Målet kom under tisdagens träningsmatch mot Västerås efter att SHL-laget lämnat backarna Gustav Backström och Luke Martin hemma, och slutresultatet blev 4–2.



– Det var kul så klart. Jag fick en bra passning av Milton (Oscarson). Bara blunda och skjuta och den gick in. Superskönt. Att göra mål är bland det roligaste som finns i hockey, säger 18-åringen till Nerikes Allehanda efter segern.



Backen, som valdes av Minnesota Wild i andra rundan av NHL-draften, fortsätter sedan om hur han vill ta en plats i SHL-truppen under 2025/26.



– Jag tar det dag för dag. Jag vill tävla och konkurrera så mycket jag kan och gör mitt bästa. Sedan får vi se vad det leder till. Det är klart att jag vill slå mig in i laget och spela SHL-hockey. Men det är som sagt dag för dag, säger han till NA och fortsätter om skillnaden i spelet jämfört med förra säsongen.

– Man har väl blivit lite mer bekväm, skulle jag säga. Man har vant sig lite mer med tempot. Sedan går det fortfarande snabbt, det är trots allt seniorhockey och det är nytt för mig. Jag lär mig för varje träning och match.



Filip Berglund, Noah Steen och William Wikman blev de andra målskyttarna för SHL-klubben under kvällen. Detta efter att Oskar Kvist inlett målskyttet tidigt i första perioden. Jimmie Jansson Lorek svarade till 2–2 för VIK tidigt i andra, men sedan återtog Örebro ledningen. Sista målet sattes i tom bur.



Västerås – Örebro: 2–4 (1–2, 1–1, 0–1)

Västerås: Oskar Kvist, Jimmie Jansson Lorek.

Örebro: Theodor Hallquisth, Filip Berglund, Noah Steen och William Wikman.